1995年由中視節目《歡樂傳真》模仿香港四大天王和羅志祥、歐漢聲等人一同出道的歌手金志遙（林大晉），在演藝圈從歌手、演員、作家當到導演，今年更成為AMM亞洲心動娛樂台灣區總監，從歌手轉當CEO的他近期也為了專心營運，今年他推掉數十場海外演出，誓言成功後才當回歌手，「如果再看到我發片，就是我們OTT平台成功了」。

金志遙過去每年都推出新作品，連續10年都有跨年及尾牙及海外演出，也在2019年12月在台北西門紅樓河岸留言舉辦「精靈再現。藝拍集合音樂會」，今年他毅然決然轉到新媒體OTT平台，從歌手跨行到營運管理，他表示這相當困難，他運用過去表演及面對媒體的經驗，加上專心管理也讓他在接手兩個月內做出不少節目，他也表示對事業的決心，推掉今年共計數十場的海外商演只為做好新媒體事業。

金志遙過去每年都推出新作品，今年忍痛推掉海外商演。（圖／AMM心娛提供）

他表示AMM亞洲心動娛樂，也將推出春節特別節目、網紅大賽、靈異推理節目等，他表示過去他從傳統綜藝節目出身，想做出富有年味且傳統的春節特別節目，讓觀眾在2021年春節感受到滿滿過年的氣氛。而靈異推理節目更是找來知名靈異探險Youtuber扛下主持棒，更添靈異氛圍。

他也透露從林大晉改名金志遙是有老師的指點，命格跟發展都是偏向於海外與西方，去年剛換名字的時候，發專輯成績普通，但老師直言在今年開始會有起色，原本他也是抱著平常心又加上疫情讓他都擔心自己的前途，但卻意外開拓了新的事業，也感謝一路上有很多貴人的幫忙。

AMM亞洲心動娛樂在香港、台灣、星馬都設據點，香港營運為知名港星林文龍、星馬營運為演出及編導《小孩不笨》的新加坡綜藝天王梁志強，台灣則由出道24年的金志遙擔任。AMM主要為手機APP平台，內容可以重溫香港亞視經典作品、全球最Hit的影視劇集、最創新的原創作品，如：電視劇、綜藝節目、音樂、新聞、電影、網絡資訊、自製節目等海量資源，今年製作了旅遊節目《當地人吃什麼》，全季可以在臉書粉專和「AMM心娛APP」上觀看。

(中時新聞網)