中信兄弟今天宣布與釋出球員林樺慶正式簽約，補強投手戰力，預計本周進行體檢，至於其他戰力補強，兄弟球團表示，目前仍會持續追蹤與討論，視情況也可能邀請球員參加春訓，就近觀察狀況。
26歲的林樺慶在2014年選秀被Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）在第二輪挑中，以簽約金230萬、月薪5萬、激勵獎金130萬的合約加盟，2018年也曾入選雅加達亞運中華代表隊。
林樺慶近2年中職一軍出賽紀錄只有3場，本季更僅投3.1局，季後也遭到桃猿釋出，不過他的能力受到兄弟賞識，與其簽約，補強投手戰力。
(中時 )
中信兄弟今天宣布與釋出球員林樺慶正式簽約，補強投手戰力，預計本周進行體檢，至於其他戰力補強，兄弟球團表示，目前仍會持續追蹤與討論，視情況也可能邀請球員參加春訓，就近觀察狀況。
26歲的林樺慶在2014年選秀被Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）在第二輪挑中，以簽約金230萬、月薪5萬、激勵獎金130萬的合約加盟，2018年也曾入選雅加達亞運中華代表隊。
林樺慶近2年中職一軍出賽紀錄只有3場，本季更僅投3.1局，季後也遭到桃猿釋出，不過他的能力受到兄弟賞識，與其簽約，補強投手戰力。
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