勞動力發展署中彰投分署培訓單位手持優勝獎盃，與努力的學員欣喜獲肯定。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署榮獲國家級訓練品質認證系統金牌，鼓勵參加職訓開啟新人生。（盧金足攝）

埔里土生土長的陳姿叡與馬達加斯加島住民狄祿及譜出異國之戀，經過職訓後開餐館，料理愛之味。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

在埔里土生土長的陳姿叡從事法語翻譯，與馬拉加西共和國馬達加斯加島住民狄祿及譜出異國之戀，也蘊釀開餐廳夢想，卻不知從何做起，參加勞動力發展署中彰投分署「中西式餐飲製備及行銷管理培訓班」，結訓後以專業和勇氣終於開了餐館，這段從馬達加斯加到埔里逾9000公里愛情故事，找到在台灣的愛之味。

參加培訓成功創業的陳姿叡與狄祿及，是對異國夫妻，參加職訓的課程包括中西式烘焙、烹飪技能以及網路行銷課程，一周五天密集訓練，隨課程進行開始設計菜單、學習管理、促銷活動及社群行銷，慢慢建立餐館品牌故事。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，來自國外的狄祿及，很驚訝台灣有這麼專業的職訓班，不只學一技之長，還傳授行銷方法，夫妻運用課程所學的烘焙、烹飪技巧，結合馬達加斯加餐飲特色，端出一道道家鄉味料理。

結訓後，夫妻兩人一邊裝潢店面，一邊修正菜色及出餐流程，吸引許多人到埔里品嘗台灣少見的馬達加斯加私房料理，看著夢想慢慢實現，感謝職訓單位協助，狄祿及說，飄洋過海來台灣，他會在這裡落地生根，繼續煮出異國美食。

林淑媛說，面對疫情衝擊，政府資源挹注到各鄉鎮，「樂齡銀髮」、「AI智慧聯網」、「社群行銷」等熱門課程，受到疫情衝擊或是有意就業、轉職民眾，透過訓練找到理想人生。

(中時 )