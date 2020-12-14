駐法國代表吳志中（右）及駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志（左）共同揭牌(外交部提供)

台法各界政要表達祝賀(外交部提供)

我國駐普羅旺斯台北辦事處14日舉辦揭牌開幕儀式，由駐法國代表吳志中及駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志共同主持。外交部長吳釗燮透過預錄影片表示，台法關係及交流將更上一層樓，並可提供旅法國人及僑胞更即時、更優質的服務，進一步強化我國與南法雙邊經貿、文化及觀光交流。

為配合法國政府防疫規定，避免群聚風險，法國參議院外交暨國防委員會參議員維里尼、國民議會議員伊斯娜、艾克斯普羅旺斯市市長瑪席妮及該市副市長海娜爾等法國政要分別以預錄影片或致函方式祝賀，誠摯歡迎台灣朋友造訪普羅旺斯地區，強化台法交流合作。

吳釗燮也透過預錄影片祝賀，並表示法國是台灣重要的經貿夥伴，台法在航太、生醫及科技等領域合作前景看好，雙方在因應全球供應鏈重組，尤其是半導體、智慧醫療、再生能源和循環經濟等方面將進行更多合作。「駐普羅旺斯辦事處」正式運作後，台法關係及交流將更上一層樓。

外交部指出，從2016年到2019年，台灣民眾赴法國的人數成長幅度高達62％，法國民眾來台人數也成長近30％。由於台法雙方交流增長幅度顯著，相信「駐普羅旺斯辦事處」運作後，將可在既有的交流基礎上，持續深化台法的友誼與合作。

(中時 )