行政院政務委員鄧振中、美國在台協會處長酈英傑今（14）日宣布，已共同參與第三期「婦女生計債券案」，協助東南亞國家弱勢婦女及女性企業家取得貸款，提升印太地區婦女經濟賦權及永續發展，這是台灣與美國「國際開發金融公司」（DFC）在印太地區合作的首例，具指標性意義。

台美雙方14日舉行「台美在新南向國家的新合作模式：婦女生計債券計畫」記者會，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中，及外交部長吳釗燮、國際合作發展基金會秘書長項恬毅、美國在台協會（AIT）處長酈英傑出席。行政院經貿談判辦公室表示，台美將在印太地區持續尋求具體的合作機會。

項恬毅說明指出，婦女生計債券為總額1.5億美元的債務型證券，第一期募得850萬美元、第二期募得1,200萬美元，現在是第三期募得2,770萬美元，將用來協助印尼、印度、菲律賓等亞洲國家約17.5萬到18.5萬名弱勢婦女及女性企業家，取得貸款及可負擔的生活必需品等，提升婦女生計。國合會以300萬美元貸款參與，國內目前沒有其他私部門參與，希望藉由國合會的參與，鼓勵其他私部門知道有這個機會能加入。

吳釗燮說，為協助弱勢婦女改善生計，終止貧窮發生的惡性循環，台美決定推動印太地區婦女生計債券計畫，透過優惠貸款、信保支持方式，協助婦女生產所需資源；台灣新南向政策和美國印太戰略相輔相成，凸顯台美緊密合作夥伴關係，往後會積極推動在第三國的合作。

另外，對於政府是否申請參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）？鄧振中表示，政府會衡量局勢發展、各國反應，參考其他國家作法，再提申請案。

(工商 )