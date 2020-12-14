台北地院審理SOGO立委涉賄案，民進黨立委蘇震清質疑李恆隆的偵訊影音光碟出現雜訊遮蔽，懷疑遭變造；儘管事後北檢提出第二套錄音設備反駁質疑，但在同樣的偵訊時間點卻也出現雜訊。對此，蘇震清日前展開絕食抗議，上周並委由律師控告北檢檢察官黃偉、書記官趙靖萱涉犯湮滅刑事證據罪、公務員登載不實文書罪後，今已暫時停止長達14天的絕食。

台北地院審理SOGO立委涉賄案，行賄主角李恆隆對於與蘇震清的金錢往來，從起初的「借貸」，改口為「我交錢是希望對方幫我做事」。對此重大轉折，蘇震清委任律師經向法院調閱偵訊「錄影光碟」，發現多段影音檔遭雜訊遮掩，懷疑李恆隆與檢方之間是否有利益交換，才出現翻供。

面對質疑，台北地院11月20日開庭時，公訴檢察官當庭反駁質疑，強調李恆隆當天應訊時，現場有3位辯護人陪同，且檢方另有一套獨立「錄音設備」，可證明沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。事後，北檢也發出新聞稿說明絕無人為變造。

但蘇震清辦公室事後發佈聲明指出，第一次所調閱的影音檔確實充斥雜音，干擾時間將近6小時，經送專業鑑定單位後，認為是「經人為變造」所導致。

蘇震清委任律師許惠峰在自訴狀中指出，北檢檢察官黃偉、書記官趙靖萱於偵辦另案被告李恆隆時，共同使關鍵偵訊錄音檔案重要內容消失，相關重要證詞隨之隱蔽，經專家鑑定後認顯有人為變造之可能，導致自訴人受有判處重刑的危害，已涉犯刑法第165條湮滅刑事證據罪、第213條公務員登載不實文書罪 。因而依法提呈刑事自訴狀，控告涉犯湮滅刑事證據、公務員登載不實等罪。

蘇震清辦公室今天表示，為抗議司法不公已進行絕食抗議14天的立委蘇震清，有感於近千名屏東鄉親於上週五特意北上聲援並提出建言，且他已就湮滅證據、偽造筆錄等重大罪嫌向承辦檢察官提出自訴問責，經過思考，決意就今日起恢復進食，為自身清白與司法程序正義奮戰到底。

蘇震清辦公室表示，如果北檢至今仍舊迴避外界對其濫權不公的問責，只有在法庭上才能被合理究責，那蘇震清絕對也會正面應戰，在法庭上要求檢方光明正大的提出真正的「證據」，用事實捍衛清白。

(中時 )