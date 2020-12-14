電視台直播罹難者畫面及救援射擊(影片源自Youtube)

台灣百岳其中最知名的莫過於「黑色奇萊山」，曾傳出不少詭異山難，而日本則有「谷川岳」，是日本百名山（日本百座名山）之一，位於群馬縣與新潟縣交界處，除了是知名的旅遊景點外，谷川岳還有其他稱號，叫做「魔山」、或是「吃人山」，由於地形險峻、天氣多變，不時發生山難，是日本遇難人數最多的山峰，自然也流傳不少光怪陸離的故事。

谷川岳景色優美(圖/中時資料照)

谷川岳雖然標高不到2000公尺，但是岩壁陡峭、地形複雜，是日本東西水系的分水嶺，受日本海和太平洋氣流影響，天氣相當多變，因此山難事件頻傳，根據統計，1931年至2005年，共有781名遇難者，與同期的珠穆朗瑪峰相比，也不過178人遇難。其中最知名也最詭異的山難，就屬1960年，為了取下兩名遇難者被懸掛在岩壁上的屍體，不得不用獵槍打斷綁在死者身上的尼龍繩，讓屍體掉落懸崖，才得以運下山。

距離罹難者最近的一張照片(圖/翻攝畫面)

1955年9月 19日，谷川岳的「空吊遺體事故」，當時透過電視媒體，全國都知曉並目睹這起詭異山難，當天谷川岳警備隊接到求救訊息，谷川岳裡的衝立岩（相當垂直的岩石峭壁），有兩名年輕的男性登山客，兩人靠著身上的登山繩彼此繫住，繩索另一端則釘在峭壁上，身體呈現非常不自然的姿勢，垂吊在峭壁，山風吹過肢體微微擺動，就像傀儡娃娃一樣。

警備隊只能從遠方透過望遠鏡查看，兩人已經沒有生命跡象，且第一個面臨的問題，就是如何將這兩人放下來？據悉，這兩人屬於橫濱登山社「蝸牛山岳會」，分別是20歲、23歲男性山友，「蝸牛山岳會」接獲消息後，嘗試許多方法解救屍體，像是花4個多小時爬上去，不過即使離屍體僅數公尺，還是無法再更接近；有人建議在長桿上綁浸油抹布，點火燒斷登山繩，但最後討論認為沒辦法，至於直升機，更是難以靠近屍體。

最後由日本自衛隊幫忙解決，他們用子彈將繩索打斷，讓屍體順利落地，自衛隊花費將近2個小時，打出1000多發子彈，都沒有順利擊中繩索，最後自衛隊決定改瞄準釘在岩壁上的登山釘，終於成功擊中，電視台也捕捉到屍體摔落的一幕，這兩名罹難的登山客，經過重重難關，終於可以下山返家。

這兩名登山客的死因，至今仍保密沒有揭曉，蒙上一層神祕的面紗，究竟因為兩人失足摔落岩壁，然後因為彼此體重牽制，導致被繩索勒死，抑或是因為夜晚低溫導致凍死，甚至有人猜測，當是救援隊都是透過望遠鏡觀察兩人生命狀況，會不會其實兩人當時還活著，是被自衛隊槍擊而死呢？

谷川岳因交通方便且景色優美，又有神奇的萬年冰山，加上魔山傳奇，以及是日本三大攀岩場之一，因此年年吸引近4萬人到此登山或攀岩，連日本天皇都特別前來。當地觀光工作人員強烈建議，遊客如果要攀登，必確實做好安全防護，並由專業導遊帶領，切勿隨意跟著人群上山。工作人員透露，有次登谷川岳，中途低頭綁鞋帶，等綁好後抬頭，竟已置身濃霧中，非常驚險。明明只有短短路程，就是走不回來。

(中時新聞網)