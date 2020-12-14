勞動力發展署中彰投分署榮獲國家級訓練品質認證系統金牌，鼓勵參加職訓開啟新人生。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場每年培訓超過2000名技術人力投入就業市場，近三年訓後平均就業率皆高達9成以上；今年所培訓全國技能競賽選手更有13位當選正取國手、14位入選為備取國手；再度榮獲國家級訓練品質認證系統-TTQS金牌，訓練品質及成效均獲肯定。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，人才發展品質管理系統（TTQS）是唯一國家級辦訓品質的檢測標準，去年計有1894家單位提出評核申請，僅有40家獲得金牌，獲獎率約2％，中彰投分署連續7年獲TTQS金牌殊榮，是分署著重從計畫(Plan)、設計(Design)、執行(Do)、查核(Review)、成果評估(Outcome)等PDDRO五構面來評估辦訓能力及品質，以確保落實訓練的核心價值及目標，辦訓成效獲轄區業界認同。

台中職業訓練場是我國最具規模的訓練場，每年配合國家重點產業政策及在地人力需求，開辦多元職業訓練課程，由政府全額補助訓練費用，透過3至8個月不等紮實的養成訓練

，協助學員從無到有養成就業技能，並輔導考照及提供就業媒合。

今年共開設近100個自辦訓練班期，透過完整職涯一條龍服務，創下訓後就業率高達9成以上的佳績，歡迎失業民眾多多善用職訓資源，用技能開啟職涯無限可能。

國立大學心理學系肄業的弘宗，因興趣不合選擇休學，但因無一技之長，在求職路上老是碰壁，在參加該分署CNC數控班結訓後，終於找到理想的工作，目前在上市企業擔任系統整合工程師。

弘宗表示，該分署的訓練課程相當紮實，有8成以上都是術科實作，訓練機台也很充足，採一人一機實習方式，在受訓的五個月裡，弘宗從傳統的工具機操作開始學起，到能獨立操作CNC工具機及綜合切削中心機完成加工，結訓前成功考取CNC銑床乙級證照，也錄取上市企業系統整合工程師的工作，讓弘宗更堅信當初的參訓決定是正確的。

(中時 )