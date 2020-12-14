25歲香港女星陳曉華是選美出身，她先後奪得2018年香港小姐冠軍、2019年國際中華小姐冠軍，陳曉華以驚人美貌嶄露頭角，不過陳曉華今年轉戰戲劇演出，卻被網評她演技生硬、口齒不清，陳曉華近日接受港媒專訪時，也感性嘆自己當初壓力很大，甚至還直呼想賞自己一巴掌。

陳曉華接連以港姐冠軍、中華小姐冠軍創出知名度，陳曉華也在今年轉戰演戲，在電視劇《迷網》挑大梁演女主角「蕭美婷」，但戲劇播出後，陳曉華卻遭觀眾指演技差、表演生澀、口齒不清。

面對排山倒海的負評，根據《東網》報導，陳曉華表示，網上的批評留言、她每一則都有看，陳曉華還是很在意自己演出的表現，陳曉華自知演技不足，還直呼：「好尷尬！好想打自己一巴掌」。

壓力爆棚的陳曉華，甚至還會懊悔，自己當初拍戲時為什麼要那麼緊張、為何不放開一點，不過陳曉華仍求好心切，會希望自己從咬字、發音來改善。

(中時新聞網)