美國聯邦參議院11日以84票贊成、13票反對的投票結果通過2021財年國防授權法案。《美國之音》12日報導稱，今年的法案中涉及大陸或與大陸有關的條款近40項，涵蓋軍事、技術、學術、經貿等各個領域，「反映大陸所構成的全面挑戰」。

美國國防授權法案旨在製定國防預算，是美國國會每年必須通過的為數不多的幾個法案之一，因此也成為搭載各種政策措施的工具。報導稱，該法案將在2021財年提供7405億美元的國防預算，內容涵蓋軍人薪資、裝備採購和外交事務等各個方面。而作為威懾大陸的重要組成部分，法案將啟動一項新的「太平洋威懾計劃」，並在2021財年為該項目撥款22億美元。美國參議院軍事委員會在法案摘要中說：「太平洋威懾計劃將向大陸和任何潛在對手以及我們的盟友和夥伴發出強有力的信號，即美國深切致力於捍衛我們在那個地區的利益。」

該法案其他涉及大陸的條款還包括：要求美國總統制定一項「全政府戰略」，遏制大陸的「工業間諜活動和大規模竊取個人信息的行為」；要求限制美國國防工業僱員和前僱員直接為大陸企業工作；限制國防部向設有孔子學院的美國高校提供撥款；要求確定在美運營的大陸軍工企業的清單；禁止向香港警方出口防務裝備；限制大陸從世界銀行獲得援助等。法案還要求美國防部在海外永久性部署新武器裝備和部隊前，需考慮東道國使用大陸企業華為和中興的5G或6G網絡、服務和設備所含有的「風險」。

報導稱，該法案還需總統川普簽署才能正式生效，川普因為不滿法案中的一些條款曾表示會否決該法案，不過，由於國會兩院投贊成票的人數都超過2／3，即便川普否決，他們也可將其推翻。

(中時 )