遠親不如近鄰，但買房子難以選鄰居，如果遇到惡鄰居很頭大，中信房屋網路調查，社區型態住宅令人困擾的問題，以住戶占用公共空間這類「霸鄰」事件28.9％為大宗，其次居住處所沒有管理委會28.1％，輕則住戶間留下芥蒂，嚴重甚至會彼此交惡、對簿公堂。

中信房屋研展室副理張漢超表示，社區公寓大樓集合式住宅為普遍居住型態，衍生管理問題也不少，民眾最怕遇到的社區管理問題大致分為「住戶」、「無管理組織」、「管委會怠責」等三大類，其中以住戶類問題所衍生的困擾最多。

對於其他住戶違法占用公共空間或違反社區公約的「霸鄰」事件，中信房屋研展室建議，請管委會出面勸導並協調改善，但因為個人與管委會都不具公權力，不能擅自對於違規事項作更多處置，若違規住戶不改善，可尋求縣市主管機關進行處理。

至於住戶欠繳管理費，管委會可先對欠繳戶溝通協調或寄出存證信函催繳，若仍無回應，可請當地公所調解委員會調解，協調書與法院判決是具有相同效力。

張漢超表示，如果公寓或社區並無管理組織，可舉行區分所有人會議來共同討論相關管理議題，即使社區沒有管委會，住戶可舉行區分所有權人會議，包括規約、管理、費用等議題，全體住戶都需依多數決的結果。

按《公寓大廈管理條例》相關規定共同遵守，或正式成立管委會，日後社區若想爭取政府部門提供的相關補助款，經管委會名義申請，讓社區住戶享有更多權益好處。

(中時 )