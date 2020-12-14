勞動部勞動力發展署中彰投分署14日表示，旗下台中訓練場，每年培訓超過2,000名技術人力，投入就業市場，近三年培訓後，平均就業率皆高達九成以上。尤其，今年所培訓全國技能競賽選手，更有13位當選正取國手，及14位入選為備取國手，使得今年再度榮獲國家級訓練品質認證系統－人才發展品質管理系統（TTQS）金牌。

中彰投分署長林淑媛指出，TTQS是唯一國家級辦訓品質的檢測標準，2019年計有1,894家單位提出評核申請，僅有40家獲得金牌，獲獎率約2％，中彰投分署自2013年開始，連續七年獲TTQS金牌殊榮。

林淑媛強調，該分署著重從計畫（Plan）、設計（Design）、執行（Do）、查核（Review）及成果評估（Outcome）等「PDDRO」五構面，來評估辦訓能力及品質，以確保落實訓練的核心價值及目標，讓辦訓成效深獲轄區業界認同。

台中職業訓練場，是我國最具規模的訓練場，每年配合國家重點產業政策，及在地人力需求，開辦多元職業訓練課程，由政府全額補助訓練費用，透過三至八個月不等扎實的養成訓練，協助學員從無到有養成就業技能，並輔導考照及提供就業媒合，今年共開設近100個自辦訓練班期，透過完整職涯一條龍服務，創下訓後就業率，高達九成以上的佳績。

(工商 )