街區騎行生活租借點「Solidbean Coffee Roasters 硬豆咖啡」，準備附有兒童安全座椅的親子車款，攜家帶眷都可以一起來玩！（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

自行車文化探索館騎出中科園區，讓民眾體驗各種騎行樂趣。（盧金足攝）

位在台中市中科園區的自行車文化探索館，由擁有全球第一單車品牌捷安特的巨大集團所打造，除了吸引車友來朝聖，自行車文化探索館也騎出中科園區，與草悟道生活圈共同推廣街區騎行生活，發起「單車遊老宅」的主題路線，用綠能鐵馬探索更多街角巷弄。

市府統計2019年度觀光人次為695萬，草悟道名列台中市第2，更躋身全台觀光人次前10景點，近年亦為國際旅遊評論網10大台中地標之一，國內外遊客來台中的熱門景點。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，自行車文化探索館除了聚焦自行車歷史、文化、科學、公路競賽、登山車、個人體驗與城市環境，讓民眾身歷其境體驗各種騎行樂趣。

期望民眾透過自行車實際走訪，以為暢快的節奏，體驗草悟道的綠意悠閒、精彩藝文和周邊店家特色。

汪家灝指出，綿延3.6公里的「草悟道」從草悟道北起國立自然科學博物館，連接勤美 誠品綠園道，再串聯至南段的國立台灣美術館，全台最長的都市綠軸，發展至今集結眾多獨具特色原創品牌與藝術能量。

自行車文化探索館不只是自行車博物館，也鼓勵車友遊逛城市街區，步行是種浪漫方式，具有魅力街區文化，用步行的愜意、騎行的舒暢，在巷弄與店點之間，探索街區獨有的風格特性，感受屬於草悟道的生活樣貌。

(中時 )