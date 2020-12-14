中天新聞直播。

Google因G Suite全數掛點，Youtube網站也當機。經Google團隊搶修後，Google各項服務在晚間8點29分開始已逐漸恢復服務，Youtube亦恢復連線作業。轉型為Youtube新媒體的《中天新聞》也可正常收看，讓點閱中天的網友鬆口氣，收視網友出現報復性增長，人數一度突破10萬人。

全球影音網站龍頭Youtube網站，今晚傳出網站當機，約從晚上7點50分開始至8點，仍無法進入網站，Youtube網站出現「猴子修理工」畫面」。批踢踢網友崩潰紛紛發文詢問，「youtube 壞掉了嗎？」。

據了解，狀況是在晚間7點31分左右開始有零星回報，接下來在7點46分出現全球大當機，包括常用的 Gmail、Google Photo、Google Maps 等服務，甚至是 Play Store 等行動服務都處在伺服器錯誤的狀態，根據《downdetector.com》的資料顯示，其中Google無法登入佔88%、Youtube無法看影片佔45%、無法開啟網站達50%以及Gmail無法登入情況也有 76%的回報；其他像是Ｇoogle play無法連結回報佔了71％、Ｇoogle雲端APP無法下載佔86%、Google home沒有回應有81%回報。

(中時新聞網)