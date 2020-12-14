蘇巧慧臉書PO照表示，女兒非常開心收到阿公的禮物。(取自蘇巧慧臉書)

行政院長蘇貞昌13日使用三倍券買漫畫送孫女，卻因「打統編」引發爭議，而他的女兒、民進黨立委蘇巧慧則在臉書上傳照片並無奈表示，女兒非常開心收到阿公的禮物，但沒想到卻歪樓成另一新聞事件，讓她瞠目結舌。然而，有眼尖網友卻發現，作者簽名日期是在蘇貞昌買漫畫的前一天。

蘇巧慧在臉書寫下，整件事情很簡單，三倍券快到期了，院長想說要實踐他當初的承諾：用三倍券幫孫女買漫畫，同時也為台灣本土漫畫作品做宣傳，所以13日特地到漫畫基地選了好幾本，買完了以後，就順手連同發票一起帶回家了，所以從來沒有想過要報帳。

行政院則是回應指出，蘇貞昌對於發票上資訊也不知情，為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，向蘇貞昌本人拿到發票後，會到店家更換收據發票。

蘇巧慧PO出的照片曝光後，有眼尖網友發現，「好一個特地12日就簽名好。13日去特地買」；臉書粉絲團「不演了新聞台」則是PO文寫下，「阿公13日去買的漫畫，漫畫老師竟然12日就簽好名了呢，我開始相信『時間鉗形攻勢』，有政府，會『天能』了。」

網友則是紛紛留言，「綠黨政府真厲害，什麼事都是超前部署」、「哈～一整個套路越挖越多」、「謊言不可能圓一次就PASS」、「痕跡鑿鑿」、「可惡～居然日期漏餡啦」。不過，也有網友認為「這也沒有什麼」。

(中時新聞網)