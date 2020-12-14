要5毛給1塊，台銀籌組佳世達聯貸案掀雙倍超額認購潮。台銀14日完成佳世達科技84億聯貸案籌組，這宗近百億規模的聯貸案，最引人矚目之處是銀行團的超額認購爆大量，竟達214％為150億元，比起原擬籌組的70億元，高出超過1倍之多，形同「要5毛給1塊」，銀行爭相搶食聯貸商機去化資金的盛況由此可見。

14日的簽約儀式由佳世達科技董事長陳其宏與台銀董事長呂桔誠共同主持。台銀指出，該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款所需，由台銀擔任管理銀行，參加銀行共計14家。佳世達科技以聯合艦隊策略結盟隱形冠軍企業，共享集團資源平台，近年已逐漸發揮綜效，108年度合併營收達1,697.54億元，連續兩年創下歷史新高，也因此帶來上述雙倍的超額認購潮。台銀認為，此應是銀行團看好其未來發展、熱捧聯貸案的主因。

佳世達科技為跨多領域的全方位電子設計代工公司，產品涵蓋消費性電子、商務、工業、醫療應用等科技電子產品，於液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地。對此台銀指出，近年佳世達除憑藉其優異的技術及專利基礎，持續開發新的利基型產品之外，更積極推動策略聯盟，跨足醫療、智慧解決方案及網路通訊，顯示佳世達科技妥善因應產業變化，已成功由產能競爭轉型走向價值競爭，未來佳世達科技將朝快速擴大醫療事業、加速解決方案開發及佈局網通事業等營運方向持續致力優化。

(工商 )