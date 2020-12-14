《故事宮寓》主角徐若瑄、張榕容、李國毅、劉冠廷、吳念軒、林鶴軒、瑞瑪席丹出席記者會。（吳松翰攝）

《故事宮寓》導演李芸嬋率主角徐若瑄、張榕容、李國毅、劉冠廷、吳念軒、林鶴軒、瑞瑪席丹出席記者會。（吳松翰攝）

徐若瑄、張榕容、瑞瑪席丹出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

李國毅、劉冠廷、吳念軒、林鶴軒出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

徐若瑄盛裝出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

張榕容出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

李國毅出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

劉冠廷出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

吳念軒出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

瑞瑪席丹出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

林鶴軒出席《故事宮寓》記者會。（吳松翰攝）

由故宮博物院出品的《故事宮寓》，跨界邀來10位巨星共同詮釋千年文物之美，14日舉行發布記者會，導演李芸嬋率主演徐若瑄、張榕容、李國毅、劉冠廷、吳念軒、林鶴軒、瑞瑪席丹出席盛會，因工作無法出席的主演張鈞甯、莊凱勛、連俞涵也特別事前錄製影像，現身大銀幕送上祝福。劇中主角有著符合現今防疫的「類隔離」生活，這也讓飾演「廬山高」的徐若瑄，想起當年懷孕在醫院臥床安胎時的類似心境，「冥想、自娛的能力，在現在壓力這麼大的社會真的很重要，要能境隨心轉、讓自己樂觀、陽光、正面起來」，她希望自己在《故事宮寓》中的自娛，能帶給大家正面力量。

徐若瑄說，她跟劇中角色一樣本來就是很會想辦法自娛的人 ，「當年懷孕時臥床五個月安胎，在小小的病房裡，吃喝拉撒睡都只能在床上，我就運用這冥想能力，當假日真的很想出門，就請家人帶來洋裝、夾腳拖，家人幫忙翻身、打扮、化妝，P圖後假裝自己身在夏威夷，心情就非常好！」她說當時連上大號都要靠別人幫忙，覺得很沒尊嚴，「一開始真的做不到，所以哭了」，在強大的困境與壓力下，她必須想辦法解決自己的心理狀態，培養自娛能力，不然很可能繼續憂鬱，「因為我跟小孩是共體，怕這樣下去兩個都沒命」。

她說當時好羨慕其他孕婦都可以站著，「我都沒有一張站的照片，都是躺著。所以有一天要檢查時，因為要站起來，所以我好珍惜喔，趕快拍一張照，但其實當時已經很胖，自己卻不知道，還以為拍起來會是美女，沒想到變成『寬姐』，髮型跟寬姐很像，頭髮直直的、又穿黑色衣服，而且下床時腿部肌肉都萎縮，蹲下去就站不起來」，正因如此，她說自己不會再生第二胎了，怕連命都沒有了，「那Daiton就沒媽媽了！」

徐若瑄表示，之前兒子Dalton因為年紀太小，還沒帶他來過故宮，之後就可以帶他來了，而且很開心現在終於有一部自己主演的片兒子可以看，因為她監製並主演的《孤味》都是台語，《信用詐欺師JP：公主篇》是日文和英文也不行，這部奇幻卡通節奏的《故事宮寓》，兒子應該會很喜歡，「而且不是只有我一個人在演，一直看我，他可能也沒耐心看，之前有約他去看《孤味》，他死都不要！」

徐若瑄說，她與導演李芸嬋15年前合作電影《人魚朵朵》， 這是第一部帶她走到影展的電影，因為導演送來的案子她一看就覺得必須演出，因為這就是導演最擅長的題材，又成熟又有童趣的她處理奇幻題材是全台獨一無二，看到成品也覺得果然非常好玩。

劉冠廷飾演通靈者「龍冠鳳紋玉飾」，是整部劇的神秘角色，劇本原本設定他穿越時空後全裸，他答應後，心情相當緊張，後來導演考量那場戲的對手演員、飾演「蟠龍紋盤」的莊凱勛已經光溜溜，兩個男生都不穿衣服不好拍，所以取消，結果約劉冠廷定裝時，他們還問說「不是裸體嗎？」劉冠廷知道不用裸體演出則是「鬆一口氣」，但也大方表示，未來表演上如有需要，他不會排斥全裸入鏡。他因劇中場景多都在浴室，泡在浴缸裡，最大感想就是又冷又痛，有一場穿越時空的戲，他要突然把身體蜷縮進浴缸內才能在鏡頭前消失，他笑說：「縮到我屁股、大腿還破皮。」

張榕容飾演的「灰陶加彩仕女俑」在劇中大玩變裝秀，短短5分鐘的影片，就換了5個造型，一直在換衣服、換妝髮，角色台詞只有兩個字，靠著表情、表演、走位和嘆息聲來展現等待情人歸來的情緒。曾演過楊貴妃的她笑說，「沒想到這次演到自己的陪葬品」。

飾演「翠玉白菜」的李國毅聽到張榕容劇中台詞竟然只有「兩個字」，開玩笑說自己「很生氣」，因為他除了有三段一鏡到底的長鏡頭，必須邊演邊做菜，台詞還有足足三大張A4紙，且講話要5倍速，必須動作流利一氣呵成，他曾有一瞬間想辭演，因為覺得自己辦不到，是導演李芸嬋一句「因為很難才找你」，讓他「只能硬著頭皮上」。他深怕卡詞，先在家把台詞背得滾瓜爛熟，拍攝現場做了三道菜，慶幸自己演過米其林級的廚師角色，擺擺樣子還可以，但笑說在手忙腳亂的情況下，做出來的菜當然不能吃，但曾照著劇本在家試做滷白菜、開陽白菜，竟然發現只要5到10分鐘就座好了且意外好吃，聽得徐若瑄也想要食譜，笑說以後回新加坡時可以自己做來吃。

飾演「皇帝奏摺」的吳念軒說，應該是他拍攝前沒有拜拜，導致拍攝過程意外連連，像是空拍機失控，從他頭頂削過，導演李芸嬋說：「所有人都尖叫，怕到都蹲下了，只有演員站著。」此外，也發生機車無法在鏡頭前發動的奇怪現象，且屢試不爽，搞笑的是，當天他因為家裡沒內褲了，選穿了一條紅內褲，當跨坐上車時，褲子突然撐爆露出紅內褲，結果車子就莫名能發動了，當下覺得可能是紅內褲發揮鎮煞作用。他的角色是全劇唯一一個在公寓外、可以到處走的角色，他說今年自己總共隔離了加起來兩個月，可以體會文物們在公寓裡不能出來的心情。

林鶴軒飾演的「谿山行旅圖」，書卷氣息濃厚的年輕男子出國唸書前夕，竟在家中櫃子後面發現了奶奶留給他的壁畫小秘密。拍攝當天，大鶴覺得整組太專業、太高級了，尤其是那一幅牆後的秘密，特別請到本劇美術設計的六歲兒子來幫忙畫，超寫實的童趣創作，讓他大感佩服：「我覺得畫面中的自己好不像我本來的樣子喔，攝影師、燈光師完全就是拍電影，光也打到好細緻，畫面好好看。」

瑞瑪席丹演出的「霽青描金游魚轉心瓶」，劇本靈感來自導演曾經在網路上看過一則新聞，說芬蘭的游泳隊隊員，平常沒有游泳的時候，都在家裡打毛線來訓練穩定度和專注度。劇中被關在家裡的游泳選手不能外出訓練只能在家裡打毛線，身為真正「毛線達人」的導演李芸嬋，特別親自傳授打毛線的技巧，也讓她帶毛線回家練習，好在瑞瑪席丹小時候曾學過，很快就上手，值得一提的是，劇中出現的可愛毛線帽，即是導演和造型指導兩人合力縫製完成的。

《故事宮寓》特別取用「故宮」意象在片名裡，劇情運用大量的暗喻、投射，打造出一間文物們專屬的「公寓」，故事描述一棟臨河畔而建的公寓，在一場暴風雨後，唯一對外橋樑被吹斷，導致其中住戶（也就是文物）被隔離關在家裡無法外出，伴隨而來的是停水、限水，這些住戶們在家裡究竟能做些什麼呢？首集由連俞涵飾演的「快雪時晴帖」揭開序幕，參加完頒獎典禮的女明星冒雨趕回家，面對外界的好壞評論，又會是什麼樣的心情呢？連俞涵在拍攝時因為要頂著繁瑣的妝髮，讓她相當的辛苦，直呼自己真的好像參加了一場頒獎典禮。

張鈞甯詮釋的「青瓷無紋水仙盆」，仙氣飄飄的女子在家裡不斷尋找著什麼，同時進行著看似奇怪的儀式，可愛呆萌指數爆棚，然而現場和她對手戲的演員，原來是一隻可愛的貓咪「帕克」，貼心的她為了不讓貓咪緊張，只要換鏡位或任何空檔，都會在休息室與貓咪培養感情，更親自抱著貓咪到現場，果然拍攝超順利。這也是張鈞甯少數飾演怪怪美少女角色，為了貼近劇中愛貓成癡的設定，特地挑選了假髮加強她的「詭異」感，表演上也融入了許多貓咪特有的動作，像是用手摩臉像是貓咪洗臉的模樣，急促翻找東西的動作、刻意睜大眼東張西望等不同於一般的表演節奏，讓人耳目一新。

《故事宮寓》12／20週日晚間九點myVideo和八大綜合台同步播出一小時完整版，LINE TV21日凌晨00：00上架十集，公共電視會在農曆年期間播出。

(中時 )