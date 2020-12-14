美國聯邦參議院與眾議院，近日相繼通過預算規模高達7405億美元(約新臺幣2.1兆元)的2021財年《國防授權法案》(NDAA)；其中，要求將現有規模186,200人的陸戰隊，裁減5000人而縮減至181,200人，恐讓美陸戰隊縮減至2006年以來最小規模。

據陸戰隊統計，這波裁減恐讓陸戰隊規模縮減至2006年以來最小規模。當時陸戰隊總人數為178,477人；其中，軍官占19,092人，士兵占159,385人。

陸戰隊人力與後備事務科克蘭(Jordan Cochran)少校表示，儘管人力大幅縮減，但目前仍未規劃以全陸戰隊為範圍的裁員計畫。

不過，隨著陸戰隊轉型朝協同海軍近戰發展，陸戰隊裁減所有戰車營並取消「陸戰隊裝甲」、「主力戰車維修」、「資深裝甲參謀士官」(senior armor staff noncommissioned officer)與「戰車軍官」等軍職專長(MOS)，並允許前述專長官兵在役期屆滿前1年提前退伍。

傳統基金會認為，這波裁減讓陸戰隊規模大幅縮小，僅夠勉強完成任務，漁翁得利者可能為陸軍。隨著陸戰隊任務轉型為協同海軍進行濱海作戰，與陸軍重疊的地面作戰任務將大幅減少。不但有助於彼此定位更為清晰，陸軍在爭取預算時勢必少了一個競爭對手。

《陸戰隊時報》指出，5,000名只是裁軍潮的第一波；據《2030年部隊設計》(Force Design 2030)，陸戰隊計畫於未來十年內裁減12,000人(含此波5,000人)，屆時陸戰隊將僅剩17.4萬人，與2002年陸戰隊規模相當。2002年陸戰隊兵力總額174,018人，含軍官18,360人、士兵155,658人。

此外，在裁減兵力的同時，軍方也在打造更具機動力的陸戰隊，好在近岸作戰中與中共匹敵。根據想定，這支勁旅由受過更好訓練的小單位組成，能執行各種任務。陸戰隊司令柏格(David Berger)期盼，藉由裁軍與裁減戰車單位、縮小單位規模，節撙出來的錢可投資於裝備之上，以完成其對陸戰隊的遠景，即更輕更快且能迅速穿越太平洋的機動雄師，進而對抗大陸的崛起。

(中時新聞網)