一位女網友分享她在早餐店買的「巧克力吐司」成品照，銷魂畫面後讓全網暴動直呼太銷魂。(摘自爆怨公社)

早餐是一日的精神泉源，台灣中西式早餐店林立，人人各有所好。一位女網友分享她在早餐店買的「巧克力吐司」成品照，銷魂畫面曝光後，全網暴動直呼：太銷魂！

原PO日前在臉書「爆怨公社」分享早餐店購買的巧克力吐司照片，附圖中吐司內的巧克力醬呈現「爆漿」的狀態，讓外面兩片吐司夾不起來，令人看得食指大動。原PO直呼「這15元的巧克力吐司，吃完操場要跑10圈」。

文章一曝光，網友看到罕見的爆漿巧克力吐司後便表示「就是要這樣才好吃」、「這超好吃的耶！好店家」、「這工讀生明天就被解雇了」、「哪間？已經很少看見這麼佛心的巧克力薄片了」、「15塊的抱怨…太銷魂」。

有網友指出，台北早餐店賣的巧克力吐司只有薄薄一層，內層甚至還看得到吐司的顏色，售價就要25元至30元不等，甚至加醬還要多付5元。相比之下，原PO的巧克力吐司可說是誠意給滿，還只要15元。紛紛跪原PO提供店家名稱，表示「我要跑50圈，快跟我說在哪！」、「這麼夭壽的店家，用新台幣讓它休息」。

(中時新聞網)