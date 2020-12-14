姚淳耀（左）在《返校》飾演的沈華老師常單獨約李玲葦到圖書館寫詩。（公視提供）

被譽為「最受矚目的驚悚台劇里程碑」的公視《返校》影集，5日首播第一、二集，一度登上Netflix熱門排行榜第二名，並持續維持前十名的好成績，上週六(12日)播出的第三、四集，其中一場姚淳耀被「學妹」李玲葦看穿沒有才華的真相，竟惱羞成怒地將她「撲倒」在學校圖書館裡的桌上，試圖侵犯她。金鐘視帝姚淳耀因演技太精湛，讓網友過於入戲，紛紛在討論區刷一排留言大喊：「母湯！」連同劇演員張翰看完播出後都嚇到在官方粉絲團留言：「人比鬼還恐怖啊！」

回憶起這場激烈的粗暴戲，姚淳耀透露自己開拍前就不斷和導演與製作人討論，該如何用最簡單的動作，在鏡頭裡呈現出最殘酷的畫面。拍攝前他先和劇組的男性工作人員對戲溝通拍攝動作，排練當下卻因為太過投入角色心境，所有動作都是來真的！他不好意思地笑說：「我激動到差點親下去！」一旁的工作人員看到這一幕忍不住紛紛笑場，而姚淳耀認真到完全沒有發現，直到看到排練畫面回放才驚覺「大家怎麼都在笑」。

《返校》影集14日也曝光片尾曲〈相反〉全曲MV，由何欣穗ciacia為本劇量身打造，一手包辦詞曲創作，並邀請「嘻哈才女」陳嫺靜合唱，相差30歲的兩人跨時代合唱，呼應劇中「學妹」劉芸香與「學姊」方芮欣橫跨30年相互對照的劇情，網友們紛紛大讚：「聽完再看一次劇更有感！」

製作人林仕肯回憶，因《返校》影集的片尾曲希望能追溯90年代的音樂靈感，身為歌迷的他便嘗試邀請何欣穗為《返校》影集創作全新片尾曲。何欣穗表示看完《返校》影集全8集後，對故事內容和時代背景非常有共鳴，當下心情激動到無法平復，並且暗自決定：「我要寫一首雙女主唱的歌！」希望讓雙女主唱營造出不同時空的喃喃自語，卻又能和諧融合的旋律。而她彷彿「學姊」附身般，靈感源源不絕地創作完《相反》這首歌，並邀請與自己年紀相差30歲、聲線頻率完全不同的陳嫺靜一同演唱。MV則搭配上「學妹」李玲葦與「學姊」韓寧相互糾結的畫面，給觀眾一種時不我予的悲傷感。

(中時 )