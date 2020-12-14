三芝區橫山國小自立廚房廚工不足，身兼午餐秘書的科任教師，被迫進到廚房，下廚給全校約150名師生，在強烈壓力下，該名教師患有心臟病情加重，學校卻表示尚無經費聘請廚工；教育局回應，局處編列18萬元協助學校，學校可聘用兼職鐘點人力協助廚務工作。

投訴人表示，鄰近的石門國小、老梅國小師生約100人配置2名廚工，但橫山國小人數達150人卻只有1名廚工。該名教師是正式教師，今年甫加入三芝橫山國小，學校要求他兼任「午餐教師」職務，因學校廚工僅有一位，該名教師竟要到廚房煮菜給全校約150名師生，有教師要求學校應該增聘廚工，學校卻表示，目前尚無經費聘請廚工。

投訴人指出，該教師是名受專業教職訓練的教師，從未接受任何廚師訓練，卻必須到廚房煮百人午餐，常看到他的雙手受傷，在強大壓力下，該教師心臟病情加重，大家很擔憂若他在「廚房」、「課堂」間，稍出差錯造成學生不適，後果由誰承擔？

「只是幫忙廚房業務」三芝橫山國小校長吳景泉解釋，廚房業務過去是由警衛代勞幫忙，然而因為今年疫情關係，警衛必須守在門口量測體溫，因此學校將兼職午餐業務的教師減課，請他到廚房做不需要廚工專業的業務，像是分裝炸魚、備料等，若學校欲增聘廚工，小朋友的午餐費恐會增加。

新北市議員鄭宇恩表示，教育局應該更重視自立廚房人力問題，尤其偏鄉小校，廚工和老師一樣難找，學校尋求午餐秘書支援、幼兒園或國小廚工共用等都非長久之計，應該由教育局積極協助偏鄉學校廚工來提升薪資、放寬偏鄉學校廚工編制限制，才能真正校園食安。

教育局回應，午餐教師不該涉及午餐衛生安全，接獲消息後已督導學校，目前局處已編列補助款18萬元協助學校，另引進社會資源捐助該校的食材費用，學校可衡酌午餐費用，聘用兼職鐘點人力協助廚務工作。

(中時 )