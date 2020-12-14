違規左轉遭水泥預拌車追撞 女騎士命大無生命危險 21:132020/12/14 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莊姓婦人騎車違規左轉，遭水泥預拌車追撞。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 違規左轉遭水泥預拌車追撞 女騎士命大無生命危險 訂閱影音： 中時新聞網 今（14）日中午12時50分許，60歲莊姓婦人騎車行經新北市板橋區民生路3段路口，未依規定待轉直接左轉，胡姓男子駕駛水泥預拌車從台64線匝道下橋，從後撞上莊婦，莊婦當場被撞飛，倒地不起。 路人見狀立即打119報案，救護人員趕抵，莊婦仍有意識，緊急送往署立醫院急救，莊婦骨盆骨折、腦部輕微出血，所幸無生命危險。 轄區海山警分局對雙方實施酒測，酒測值均為0，員警現場依規定照相、測繪現場圖並調閱路口監視器，釐清肇責與事故原因。 滿載肉雞貨車失控衝撞路樹 駕駛受困救出無大礙 太魯閣燕子口西端 落石砸中2車幸無傷亡 (中時 ) #莊婦 #水泥預拌車 #無生命危險 #現場 #倒地不起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑路口搶快 砂石車擦撞小貨車 小貨車翻車滑行撞電杆駕駛受傷送醫 13:282020/12/14 社會 台中BMW路口搶快闖紅燈 撞倒一旁雙載機車 16:122020/12/14 社會 水泥車跨越2車道「霹靂大迴轉」 騎士直衝撞上慘死輪下 15:162020/12/14 社會 金門2機車擦撞 高麗菜掉落一地 18:582020/12/13 社會 工人觸電意外 配電工右側灼傷送醫 勞工局開罰承包商3萬勒令停工 17:072020/12/14 社會 報關公會理事長遇襲 警逮4嫌均否認預謀攻擊 15:302020/12/14 社會 夭壽！國道3號突冒「巨大凶器」 命大女翻滾多圈車全毀 11:162020/12/13 社會 現場畫面曝光！水泥車剛上橋「啪」一聲 橋瞬間斷成兩截 14:012020/12/12 社會 新竹市凌晨傳槍響 早餐店員工被流彈波及幸無大礙 14:552020/12/13 社會 中市清晨驚傳29歲男10樓墜下 管理員聞巨響報警無生命跡象 11:232020/12/12 社會 提升交通服務量能 屏縣偏鄉10輛無障礙車就位 17:292020/12/14 寶島 社會熱門新聞 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 15歲單挑百岳險凍死 獲救挨批未道謝 少年母親回應了 - 社會 水泥車跨越2車道「霹靂大迴轉」 騎士直衝撞上慘死輪下 - 社會 空姐偷吃露餡 夫昭告天下害停職她怒告 法院1句話挺綠帽夫 - 社會 社會10點檔》爬日本「吃人山」離奇吊死 軍方千發子彈救屍 電視台全程直播 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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