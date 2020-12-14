違規左轉遭水泥預拌車追撞 女騎士命大無生命危險

今（14）日中午12時50分許，60歲莊姓婦人騎車行經新北市板橋區民生路3段路口，未依規定待轉直接左轉，胡姓男子駕駛水泥預拌車從台64線匝道下橋，從後撞上莊婦，莊婦當場被撞飛，倒地不起。

路人見狀立即打119報案，救護人員趕抵，莊婦仍有意識，緊急送往署立醫院急救，莊婦骨盆骨折、腦部輕微出血，所幸無生命危險。

轄區海山警分局對雙方實施酒測，酒測值均為0，員警現場依規定照相、測繪現場圖並調閱路口監視器，釐清肇責與事故原因。

(中時 )