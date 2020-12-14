張惠妹（阿妹）31日將在故鄉台東舉辦跨年演唱會，從當晚9點30分唱到隔天零時30分，未演先轟動；阿妹日前發文「手刀衝刺～練團去」，相當期待跨年演出，她的經紀人陳鎮川14日表示，阿妹當天會唱48首歌，曲目保證「零尿點」，精彩程度比任何一場巡演還ㄍㄧㄣ；此外，因應台東氣候及肺炎疫情影響，演唱會團隊也請當天欣賞民眾自備帽子及口罩，保暖之餘也保護所有人健康。

阿妹近日精神狀態亢奮，首日練團一度興奮得直發抖，陳鎮川說：「這回休息了一年多，對她來說是很破天荒，出道以來第一次，但沒想到她第一天去練，不到半小時所有感覺都回來了。」由於曲目驚人，「她邊練還邊問我，是有需要唱這麼多嗎？尤其其中的『情歌組曲』，阿妹練到一半疑惑『跨年有需要這麼可憐嗎，大家會不會聽一聽就跑掉』」。

演唱會團隊近日召開籌備會議，顧及場地在台東海邊，已要求工作人員當天配戴帽子，陳鎮川說：「我們也鼓勵參與的民眾一起戴帽子，久待吹風比較不會不舒服。」提及疫情，陳鎮川表示阿妹再三強調民眾的健康最重要，要求大家到現場一定要配戴口罩，主辦單位當天將嚴格檢查，「阿妹很期待幾萬人戴口罩一起嗨、大家一起安全地嗨。」

至於演唱會造型？陳鎮川笑回：「她本來打算唱3個小時都不換衣服，她不想下去幾分鐘，想一直在台上跟民眾一起、一氣呵成！團隊笑她如果不累的話『歡迎妳一氣呵成』。」阿妹的調酒師男友Sam今在IG發文，透露當天將愛相隨，於現場設置調酒攤位提供民眾選購，「跟你一起喝掉2020，我們準備了四款調酒」，分別以阿妹的歌曲取名。

(中時 )