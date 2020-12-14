胡瓜14日帶葉欣眉、謝忻前往台中，出席十方之愛社區服務站開幕典禮。胡瓜當年在亞哥花園錄《百戰百勝》，接觸十方啟能中心，知道因土石流災害鐵皮屋搭成的校舍全壞光，所以找來馬世莉、張瓊姿等明星幫忙，多年來他也不斷以實際行動支持，但十方需要幫助的人太多，所以他在前幾年特地請人跑公文流程，向政府申請5000萬經費，終在台中北屯區建校，昨社區服務站開幕，他以榮譽校長身分出席，場面感人。

胡瓜多年來不只幫助十方，也默默資助許多公益團體，每年捐入300到350萬不等，前幾年也常找一天，召集藝人朋友，租台遊覽車就到全台各公益團體表演送暖，並不吝送出捐款獻愛。胡瓜知道十方一路走來不易，看著社區服務站的開設，他滿是感動，「這個服務站的成立，讓老師跟孩子能有1個便利的據點，能幫助更多有需要的人」，他也希望呼籲更多人給十方更多溫暖與希望。

胡瓜（左四起）、謝忻、葉欣眉與十方啟能中心的孩子們。（胡瓜提供）

胡瓜提及十方的很多孩子都是他從小看到大，單純認真的他們在這裡安心成長，他感嘆表示：「在太平市，有這樣障礙的孩子就有2000多人，機構只能輔導35位，而且收容35位的開銷，對他們來說已是天文數字。」真心希望有更多人加入獻愛行列。

而葉欣眉認為跟著師父胡瓜做公益，自己成長很多；謝忻則感謝十方在她去年最低潮時，還是邀她主持募款餐會，大家還寫卡片鼓勵她，「本來是孩子們要被關心，沒想到他們反而過來關心我，看到鼓勵好感動，這輩子永遠記得」。

十方捐款方式：

郵政劃撥帳號20827750，戶名：十方啟能中心

ATM捐款，臺中市第二信用合作社(軍功分社)代號：1460209 帳號：02090030005580

(中時 )