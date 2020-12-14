婆媽逛全聯賣場，最近有驚喜發現，有一款商品超有戲！原來放置鮮奶的冷藏櫃，竟然有鮮奶整排「被綁架了」，真讓消費者看傻眼。這款鮮奶如此搶手，顯然非汎汎之輩，有人形容「太誇張了，沒看過這樣搞的」，更有人開心稱它是「牛奶界的LV」。

有人逛全聯看到奇怪的機關，竟然一排鮮奶瓶口的位置有灰色磁扣，他在臉書社團「我愛全聯好物老實說」上好奇發文，「請問這是……？」原PO發文立刻引起共鳴，近百則留言大談全聯的日常。

不少網友大開玩笑，「天線奶奶版，喝完就昇天」、「被綁架了」、「有腿的牛奶」、「連鎖店賣的，肯定要連鎖」、「傳說中，牛奶界的LV」、「頂級牛奶」、「太誇張了，沒看過這樣搞的」。

對於全聯使出霹靂手段，有網友稱見怪不怪，紛紛曝所見所聞，「前陣子家附近的全聯是把防盜綁在養樂多上，有陣子酪梨盛產期是綁在統一布丁上」、「我家這邊的全聯店員說，他們還被偷過整顆的榴槤呢……只要偷兒想偷，沒什麼是他們不敢下手的」、「不要覺得大瓶就不會喔！我們店就曾經一天被偷八支高粱。」

(中時新聞網)