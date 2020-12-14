新生代甜美女星趙露思，憑著甜寵穿越劇《傳聞中的陳芊芊》打開知名度，之後與林雨申合演的《我喜歡你》更是圈粉無數，在娛樂圈取得不錯的好成績，長相甜美的她，更被稱為「趙麗穎接班人」。

隨著人氣不斷竄升，趙露思前陣子也時常出現在熱搜榜上。上次是因為疑似大膽示愛肖戰被網友截圖，雖工作室急發聲明闢謠，但還是掀起網友們的熱烈討論，並抨擊她在蹭熱度、是綠茶，攻擊火力相當猛烈。

雖然當時引發不小風波，但不影響粉絲對她的喜愛。近期趙露思拍攝一組寫真照，灰色開叉短裙的她，露出一雙白皙鉛筆腿，雖不是走性感路線，但也足以展露她完美的身型與線條。

趙露思白皙長腿，線條比例相當好 (圖/ 微博)

不僅男粉絲激動說照片可以存下來當桌布外，也有不少人稱讚趙露思不僅可愛，演技也不錯。不得不說，趙露思雖然不是科班出身，但卻非常喜歡演戲，她在很許多作品中有非常出色的表現，特別在網路劇方面；趙露思用自己的實力證明了自己，演技也越來越純熟。

(中時新聞網)