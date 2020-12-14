由於大陸強勁的需求，鐵礦石價格不斷飆升。根據最新數據顯示，截至12月11日，普氏62%鐵礦石價格指數達160.70美元/噸，漲幅較年初超過70%，創9年新高，因此，大陸鋼鐵企業指出，鐵礦石市場定價機制已經失靈，呼籲國家介入。然而，作為佔據全球鐵礦石貿易量約80%的國內企業海外進口和海外企業間進行的美元船貨貿易，仍以普氏指數定價為主，使得國內企業在議價、定價方面均處於被動局面。

根據大陸《券商中國》報導，瞄準大陸強勁需求，海外現貨礦石和指數都在「趁機揩油」，鐵礦石飆升的背後，是鋼廠生產利潤明顯飆升。根據mysteel調研，11月河北噸鋼毛利平均160.3元/噸，環比增長92.07%；江蘇噸鋼毛利平均510.5元/噸，環比增長103.47%。在高額利潤推動下，鋼企正在保持較高的開工率。

面對此一尷尬局面，多位行業人士建議，國內鋼鐵行業應該盡快推進需求側改革，適當控制生產節奏，加大廢鋼利用，運用好衍生品工具做風險管理等措施，通過這一系列措施，切實為鋼鐵降低生產成本，提供行業競爭力。而市場需求旺盛疊加冬儲效應，也是鋼鐵企業紛紛加大進口鐵礦石力度的主因。

不過，就在此時，作為主要進口原料的鐵礦石卻面臨緊張局面。根據mysteel統計數據，11月，澳洲和巴西兩國的鐵礦石周度發運量均值為2210.90萬噸，環比下降7.89%，同比下降3.82%。而且，上述兩國近期的發運量波動較大，導致外礦供給的穩定性下降。另外，根據海關統計數據顯示，11月份大陸鐵礦石進口量為9815萬噸，環比下降8.1%，這也是今年6月份以來月度進口量首次降至1億噸以下；在港口庫存方面，截至12月11日，國內45港鐵礦石庫存總量為12203.2萬噸，已經連續6周下降

報導指出，在供需平衡發生巨大變化的情況下，鐵礦石價格出現了上漲。最新數據顯示，截至12月11日，普氏62%鐵礦石價格指數達160.70美元/噸，漲幅較年初超過70%，創9年新高。11月底以來，該指數漲幅已超過20%。而在期貨市場，12月11日，大商所鐵礦石期貨主力2105合約盤中站上1000元/噸的高位。

在12月10日下午，大陸鋼鐵協會組織國內鋼鐵企業召開的鐵礦石市場座談會上，與會企業一致認為，當前鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。當前，鐵礦石市場定價機制已經失靈，一致呼籲國家採取有效措施，及時介入調查。

光大期貨黑色研究總監邱躍成認為，近期鐵礦石期現貨價格整體大漲，但期貨和現貨、普氏指數走勢還是有些分化，突出表現就是普氏指數漲幅明顯大於期現貨價格漲幅。比如前述所述，單日上漲7.5美元/噸，遠高於現貨和期貨價格。統計顯示，截止12月11日，普氏62%鐵礦石指數為160.7美元/噸，比11月底上漲21.5%，而同期2105合約鐵礦石期貨、日照港61%品位PB粉價格分別為989.5元/噸和1034元/噸，比11月底分別上漲17.2%和15.9%。

報導分析，在當前國際市場鐵礦石的定價機制，已經由以前的長協定價機制解體逐漸轉變為普氏指數月度定價。而普氏價格指數數據來源包括電話問詢等方式，向礦方、鋼廠及交易商採集數據，其中會選擇30家至40家「最為活躍的企業」進行詢價，其估價的主要依據是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價，而不管實際交易是否發生。

普氏價格被三大礦山採用，其他礦山跟隨。由於結算公式給予礦山的報價份額極高，因此礦山存在調高報價從而影響指數價格的可能（成交與否並不考慮），而鐵礦石需求最大的大陸企業卻未參與到定價中，這是令人遺憾的現狀。對此，國投安信黑金研投團隊張賀佳表示，作為佔據全球鐵礦石貿易量約80%的國內企業海外進口和海外企業間進行的美元船貨貿易，仍以普氏指數定價，使得國內企業在議價、定價方面均處於被動局面。

(中時新聞網)