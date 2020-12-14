大陸社科院14日發表「經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測」，內容顯示，預計2021年中國經濟增長7.8％左右，建議財政赤字率按照3％左右安排，繼續發行專項債券，不再發行抗疫特別國債。

澎湃新聞報導，社科院工業經濟研究所副所長李雪松表示，對2021年經濟預測主要是受到2020年經濟增長基數較低的影響，同時考慮到宏觀調控的跨週期設計與調節以及國內外的不確定性做出的預計。

李雪松建議，2021年要繼續實施積極的財政政策，仍需保持必要的財政支出規模，以支持擴大國內有效需求、調整經濟結構。建議顯著增加基礎研究的財政投入，加強對「卡脖子」項目的有效支持，實施更大力度的研發費用加計扣除政策，緩解企業開展基礎研究起步難的問題。

同時，藍皮書預計，2020年第四季社會消費品零售總額將實現3％左右的增長，在2020年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4％至5％的增長。

(工商 )