中天新聞52台遭NCC不予換照，12月11日最後播出，倒數42小時不斷電告別活動收視結果出爐，11日中天新聞於所有新聞頻道的4歲以上、25-49歲、30-54歲3個收視族群排行榜，都拿下第一名，4歲以上所有有線電視頻道也是第一，收視成績相當亮眼。中天新聞突破舊有框架，主播群在專業播報的同時，與觀眾有最即時的互動，陳文茜14日晚間忽然在當家主播盧秀芳的播報時段驚喜現身。

陳文茜不僅讚賞中天新聞播報年輕化，也與盧秀芳一起犀利分析萊豬等時事議題，網友留言大讚：「論點犀利，思緒清晰，不再是傳統播報機器。」、「新型態的播報方式真是太棒了。」而林嘉源在同日主持《頭條開講》時，也兌現承諾換上《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎裝扮，讓觀眾大呼驚喜。

林嘉源主持《頭條開講》時，扮成《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎。（摘自中天新聞YT）

中天轉型新媒體第3天，訂閱數就升破213萬，過去3天中，同時在線人數最高曾衝破10萬人，周一下午離峰時段直播同時在線人數則在4萬、5萬，週日晚間周玉琴主持的直播談話節目同時在線最高超過7萬人。中天新聞感謝廣大網友的情義相挺，中天在轉型新媒體過程中，非常重視網友的參與和意見，尤其在第一時間和網友互動成為最鮮明的特色，中天丟掉傳統媒體的束縛，全力發揮監督的力量，全力擁抱新媒體。

(中時 )