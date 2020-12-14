梁以辰、李亦捷劇中前世原來是對姊妹。（三立提供）

梁以辰劇中前世是旅館老闆娘。（三立提供）

梁以辰與李亦捷、李國毅劇中前世糾葛到今生。（三立提供）

被網友封為「仙界最辣女瘟神」的梁以辰，在三立、華視《廢財闖天關》飾演的瘟神下凡，將介入李國毅、李亦捷兩人之間的感情，上演前世今生的情感糾葛；第一次演神職「瘟神」讓梁以辰覺得很過癮，嘗試不一樣造型，又可以盡情釋放黑暗面，看誰不順眼就修理誰。看到觀眾誇「紫色口紅只有梁以辰可以駕馭」、「展現出瘟神的氣勢」，讓她覺得興奮，「瘟神的眼神要魅惑輕蔑，姿態隨時都要很挺，我在家都會對著鏡子練習」。

李國毅、李亦捷、梁以辰劇中有著前世今生化不開的三角情感糾葛，原來李亦捷和梁以辰前世是親姊妹，妹妹李亦捷是助人為善的醫生，姊姊梁以辰則繼承旅館成為老闆娘，兩姊妹都愛上從小一起玩到大的青梅竹馬李國毅，因為一場瘟疫，讓他們遭遇始料未及的困境，就此改變三人命運，轉世後李國毅、梁以辰位列仙班，李亦捷則在凡間輪迴「十世衰女」，李國毅和這對姊妹這一世仍繼續愛恨糾纏。

梁以辰首次挑戰一人分飾三角且造型多變，前世是溫柔婉約的溫泉旅館老闆娘、在天庭是火辣性感的瘟神，後來成為亮麗自信的凡人主廚。她形容自己的角色：前世的她很疼愛自己的妹妹，但又克制不住對李國毅的感情，是個令人心疼的角色；下凡後的她是個個性坦率、有話直說的主廚，但內心缺乏愛，渴望一個安穩的依靠，「我在創造這角色的性格時，其實是把比較多我本人的個性丟進去，是最接近我自己的樣子。」

戲中有各種神出沒，包括財神、虎神、城隍爺、月老、玉帝等，梁以辰最喜歡自己飾演的角色，笑說因為是「迷倒眾神的女瘟神」，除了瘟神，很喜歡海的她下一個想挑戰的神仙是「海神」，她認為可以召喚所有海底生物，跟海怪、大白鯊等各種兇猛的生物當朋友還滿酷的。

李國毅飾演的財神劇中施展許多法術，其中最常使用「時間暫停」，若在現實世界中，也讓梁以辰擁有這樣的法力，她會把這樣的能力拿來拯救別人，她笑說雖然聽起來好像很矯情，但如果剛好有車子要撞到人，就把人移走，或有犯罪的事正要發生，就可以立刻阻止，「當女英雄好像也蠻酷的！」

瘟神是個主動示愛的女神，若梁以辰本人遇到有好感的人，會主動接近對方，不讓機會錯過「畢竟遇到喜歡的人很難得，不試試看，或許會有遺憾。」如果對方也給她熱絡的回應，就會知道彼此都有好感，那她就會再更跨近一步，讓對方明顯感受到她的心意。問到若在現實生活中，與好姊妹喜歡上同一個男人，梁以辰會選擇公平競爭還是退讓？她開玩笑說：「我會直接問男生，你到底喜歡誰？」很重視姐妹情誼的她表示，如果真遇到這樣的情況，她可能會直接退出，把男生讓給好姐妹，她喜歡的感情是很純粹的，不是帶著競爭或愧疚感，不喜歡複雜，所以自己會慢慢調適，把心中的感覺放掉，成為好姐妹。

而劇中失憶的邱昊奇終於想起自己的真實身分，最新預告釋出，邱昊奇抱著梁舒涵哭喊不想變回狡詐富二代的模樣，精湛演技逼哭觀眾，他劇中將與梁舒涵展開一場虐戀。

(中時 )