黃姓病患因長年跛腳、肌肉骨骼萎縮，實施人工髖關節置換及長短腳矯正術。（李綜合醫院提供／陳世宗台中傳真）

年約50歲的黃先生，走路一跛一跛進到大甲李綜合醫院骨科王芳英副院長的診間，黃先生表示自己非天生跛腳，源自10幾歲時，因運動受傷未妥善治療導致，剛開始以為是膝蓋或腳踝扭傷，便到國術館請人「喬喬看」，非但沒有好轉反而出現高燒及全身癱瘓等狀況，趕緊就醫卻找不出病因，到處尋求非正常的醫療管道。

黃姓男子說，他花了大筆鈔票卻不見改善，也就這樣開始跛腳人生，甚至出現明顯的長短腳。直到30幾年後，因近年體力急遽下滑，走1小時的路要花1天的時間休息；且關節處持續的痠痛感也漸漸無法承受，影響生活作息，讓他動了想一勞永逸的念頭。

大甲李綜合醫院骨科王芳英副院長說，第一次看到黃先生跛腳走進診間，就發現到他有明顯的長短腳，經安排X光及斷層掃描檢查，黃先生左髖關節處的股骨頭除發育不良外，也已經嚴重壞損，導致他左側關節上移3公分，因此造成他有長短腳及肌肉萎縮狀況。

針對黃先生的情形，王副院長表示黃先生原先的髖臼因長期磨損變形已不堪使用須重新鑿過，並填補骨骼缺損部位，又因為骨骼及肌肉長期萎縮達3至4公分，故必須將其萎縮處的神經及骨骼拉至與右腳等長，同時實施人工髖關節置換及矯正術，正是手術複雜且困難之處，需由經驗豐富的醫師執行，才能免除必須分兩次手術的風險。

黃先生表示，他相當滿意手術結果，不僅不再受疼痛之苦，也恢復正常走路姿勢，如果早知道術後的恢復速度這麼快，第2天下床復健，甚至到第4天可以上下樓梯，他一定會提早十幾年讓王副院長動手術的。

王芳英說，在骨科門診中，因運動而受傷是常見的案例，但有許多人卻未及時尋求專業的骨科或運動醫學科治療，往往因為時間上的耽誤，使得小問題衍生成大病痛，得不償失。

王芳英建議，不論任何年齡層，若發現髖關節活動時會出現不適感或不正常的聲響，兩側大腿外張的範圍不對稱或有拉不開的感覺，或兩腳長短不齊，或走路一跛一跛等，皆應儘快至醫院尋求專業骨科醫師檢查及診斷。案例中的黃先生因有延誤就醫的情形，導致手術複雜性提高，風險也提高，若能及早發現及早治療，便能早日擺脫不適，免於這麼多年的身體病痛。

(中時 )