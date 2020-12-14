新台幣14日因出口商拋匯及外資偏匯入，一舉上衝至28.142元、續創盤中23年半新高，尾盤央行進場調節後由升轉貶，收在28.45元1美元，貶值1分，終連續四個交易日升勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量15.12億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）2020年最後一次利率決策會議將在15及16日舉行，且預計在台北時間17日凌晨公布會議結論，股匯市難免陷入觀望。亞洲主要股匯市漲跌互見，台股小跌50點，外資小幅賣超37億元但仍偏匯入，及出口商拋匯需求進場，新台幣升勢強勁，上午還力撐28.15元，午後升幅加大，尾盤央行擴大作價幅度，讓收盤跟著台股一起跌，預料最快在17日第四季年終理事會前，有機會看到盤中衝28元整數。

外匯交易員認為，國際情勢若依目前趨勢延續下去，弱勢美元不變下，外資熱錢將續入新興市場，新台幣跟著台股一起衝高，28元大關終究是守不住的。

(工商 )