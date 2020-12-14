合庫金控與正新瑪吉斯攜手舉辦已歷時9年的「合庫金控 正新瑪吉斯盃」全國桌球錦標賽，今年度比賽已於12、13日兩天在員林市崇實高工與員林家商熱鬧開打，來自全國各地共超過1,300位桌球好手，組成121支隊伍同台競技，並由合庫金董事長雷仲達與正新公司董事長陳榮華雙雙出面主持這場全國大賽。

合庫金指出，「合庫金控 正新瑪吉斯盃」全國桌球錦標賽今年已邁入第9年，年年吸引熱愛桌球運動的民眾爭相報名，獲得廣大忠實球迷喜愛及肯定，為使桌球的幼苗向下扎根，更增設國小學童團體組參賽名額，讓國小學童能一同參與桌球饗宴切磋球技，期許國家未來的主人翁從小培養對桌球的興趣與強健的體魄。

雷仲達致詞時指出，合庫多年來以實際行動實踐企業社會責任，以「為國爭光、支持台灣運動」為出發點用心栽培桌球、羽球及棒球三支球隊，像桌球一哥莊智淵、江宏傑、陳建安、鄭怡靜，以及最近表現非常傑出的桌球好手林昀儒、洪子翔都是合庫培育的優秀選手，同時對正新公司大力支持贊助世界賽車及運動賽事感到相當敬佩。

今年合庫桌球隊由知名桌球國手江宏傑、陳建安及洪子翔到場進行表演賽，讓小朋友、家長及民眾能身歷其境感受國際級選手比賽的專業實況，並與現場選手、家長密切互動。合庫指出，長期以來除了提供多元化金融專業服務外，亦積極支持國家體育活動，三支球隊於國際賽事上展現亮眼成績提高台灣能見度，在國內推廣體育賽事則帶動國民健康運動風氣，未來合庫將持續經營三支球隊，期望在世界競技場上帶來更多台灣之光。

(工商 )