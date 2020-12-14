楊丞琳、畢書盡擔任「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」跨年前後壓軸演出。睽違8年，楊丞琳再度登上義大跨年舞台，也是跨年獨家表演，「希望可以創造新的回憶，期待當天觀眾很熱情，因為2020年真的很難熬，希望大家可以在這一天把心情放開來，一起度過今年最後一天」。畢書盡曾參與2次義大跨年演出，睽違5年再次參與，他坦言非常期待看到跨年煙火。

楊丞琳11月甫辦完「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，她表示已超級久沒在跨年演唱會唱跳舞曲，將在跨年表演上帶來2首舞曲，希望大家能一起嗨起來，另外還會有一些經典歌曲。2010年出道的畢書盡剛好滿10周年，將會準備一段組曲，送給這10年來陪伴在旁的粉絲朋友，也會有可全場合唱的歌曲。演唱會結束，他將回到台北陪家人，5個月大的女兒因為年紀還太小，當天會在家裡和家人一起看跨年轉播。

畢書盡睽違5年又登義大跨年舞台。（華視提供）

楊丞琳聊到對高雄的印象，直言高雄人普遍熱情不害羞，以前來高雄工作時，天氣都很好，心情自然也很好，「之前演唱會節食的時候，都會查詢一些美食IG，看到好吃的都會記下來，發現很多美食都在高雄」。畢書盡表示以前很常到高雄表演，當地熱情讓他難忘，他也透露當年是在左營當兵，很多弟兄都是南部人，所以滿常南下和朋友聚餐。

(中時 )