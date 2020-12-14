澳洲一些鷹派議員與政界人士認為應該強力反擊大陸的貿易制裁，抵制大陸商品，並以鐵礦為武器迫使大陸撤除貿易障礙。（圖／推特@SteveTylerUSA)

澳大利亞參議員、也是前任聯邦資源部長馬特．卡納萬（Matt Canavan）呼籲，在中國大陸對澳洲葡萄酒、牛肉、海產、木材和煤碳等不同產品加徵關稅或禁止入口等措施之際，澳洲政府應該對中國採取強力反制措施，對鐵礦砂資源採取懲罰性徵稅。不過現任澳洲資源部長基斯．皮特（Keith Pitt）否決了卡納萬的提議，他與澳洲政界人士同樣，很擔心這麼做會適得其反。

《英國廣播公司》(BBC)報導，據澳洲西太平洋銀行的估算，澳洲每年向大陸出口9億噸的鐵礦砂，占大陸鐵礦砂進口6成，而南美的巴西占2成。近期國際鐵礦砂價格也因大陸需求上揚而飆升，超過每噸150美元，遠超10月份55美元的期貨預估價。

澳參議員卡納萬認為，大陸不容易找到找鐵礦砂代替品，只需澳政府把稅率調高1%，就可以每年額外獲得8億美元，用這些收入彌補受到大陸貿易制裁的行業。並以此阻止大陸進一步的貿易限制。這也是對大陸發出訊號，只要每次對澳洲出口作進一步行動，那稅額就會增加，必須結束不平等的貿易限制，關稅才會移除。

但是，報導說，澳洲如果這麼做會違反2015年與大陸簽署的自由貿易協定，很容易成為被指責的目標，也可能令貿易戰線擴大至澳洲採礦業，而礦業是該國經濟命脈。

目前澳洲政府已向世界貿易組織(WTO)提出訴訟，指控北京對其澳洲大麥及酒類產品徵收關稅違反兩國自由貿易協議。

報導指出，現任資源部長皮特表明不會考慮卡納萬的建議，他認為澳洲需要保持承諾，遵守以規則為本的貿易體制。另一名澳洲議員馬克．巴特勒（Mark Butler）則認為，利用澳大利亞最寶貴和最成功的出口產品來加劇貿易戰，最終只會弄巧成拙。

過去10年，大陸一直是澳洲最大的貿易夥伴，目前大陸市場占澳洲出口總額的32.6%。雖然澳洲對出口依賴較少（僅佔GDP20%），但是出口直接關係到就業和福利，這使得大陸成為澳洲經濟繁榮的動力。

BBC表示，澳洲政府是在4月呼籲國際社會獨立調查新冠疫情源頭之後，與大陸的關係快速惡化，中國先後對其牛肉、大麥、煤炭、糖、龍蝦、葡萄酒進行貿易制裁。大陸一連串強硬舉動，讓澳洲國內反對大陸的聲浪快速上揚。澳洲極右的派曾呼籲民眾在耶誕節期間杯葛大陸商品，但澳大利亞貿易部長西蒙．伯明罕（Simon Birmingham）回應稱，大陸對澳洲的經濟行動，所有人都看在眼內，眾多澳洲消費者選購產品時會有他們自己的考量。

另外有澳洲民眾在社交媒體流傳一份41間疑與大陸有關的葡萄酒公司，呼籲澳洲各界予以抵制。這些公司部份有大量中資股權，但有些股權並不透明，可能是澳洲籍華人所擁有，這些公司不應被制裁。而且這些葡萄酒公司也雇用澳洲人，抵制會傷害他們的工作機會。

(中時新聞網)