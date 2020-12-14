31歲大陸男星王櫟鑫，在2007年以過人的音樂天賦參加選秀節目《快樂男聲》打開知名度，王櫟鑫還因此擁「海豚音王子」的美名，不過幸福人夫形象鮮明的王櫟鑫，今（14日）晚卻無預警宣布離婚，並對前妻寫下：「Dear室友：很遺憾未來再也不能向你展示我性感的呼嚕聲了」。

王櫟鑫以歌手身分出道，不過讓他爆紅的，則是2017年在陸劇《最好的我們》以暖男「路星河」一角，讓他再攀事業高峰，同時，王櫟鑫則在2015年與圈外妻子結婚，並育有一對子女。

不過王櫟鑫今晚卻閃電宣布離婚，他稱老婆是「室友」，並寫下：「你是個稱職的好老婆、好媽媽、好女兒，謝謝你讓我擁有了世界上最可愛的兩個寶貝！」王櫟鑫表示兩人會繼續愛孩子、守護孩子「但這一次，我就先下車了」，表示他仍會是前妻最好的朋友。

王櫟鑫微博全文。（圖／取材自王櫟鑫微博）

而王櫟鑫前妻則寫下：「選擇換一種方式相處，也許是我們最好的節束。各自安好，祝你幸福！」雙方看起來好聚好散，根據《新浪娛樂》報導，王櫟鑫承認離婚，表示雙方是和平分手。

(中時新聞網)