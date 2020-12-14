德國和南韓相繼宣布要實施更加嚴格的防疫措施的背景之下，新加坡總理李顯龍今日宣布，新加坡將在28日進入解封第3階段。他並證實，新加坡衛生科學局已經批准了輝瑞疫苗，最快本月底就可開始為新加坡公民和永久居民免費接種。李顯龍還表示，為了鼓勵新加坡人接種疫苗，他將和內閣同僚率先施打，顯示對疫苗的信心。

貿易和旅遊是新加坡經濟命脈，在疫情肆虐下，新加坡嘗試安全有序的開放。（美聯社）

在疫情嚴重衝擊貿易和旅遊等新加坡的經濟命脈情況下，李顯龍今日召開記者會表示，新加坡將以「可控和安全」的方式重新開放邊境。他特別強調，「新加坡邊境對旅遊者保持封閉的時間越長，永久喪失國際樞紐地位的風險就越大，從而損害我們的生計」。李顯龍指出，新加坡將在2個星期後進入解封第三階段，放寬對於商場、宗教場所的人數限制，家庭訪客和社交聚會人數可從目前的5人增加到8人。不過，他強調，新加坡即使進入第三階段，「在與冠病的奮戰中，離勝利還很遙遠」。

李顯龍並透露，星國政府早在疫情開始流行就一直在默默耕耘，確保能夠取得疫苗，和輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）以及北京科興生物製品公司（SinoVac）簽訂了預先採購協定。其中輝瑞疫苗已經獲得了批准，第一批疫苗將在本月底以前抵達新加坡。三家公司的其他疫苗也將在明年陸續抵達新加坡。疫苗將優先讓醫療、前線人員與年長者等最需要的群體優先接種，「新加坡可望在2021年第三季前，獲得為每一個在新加坡的人接種的疫苗」。

新加坡貿工部長陳振聲則表示，新加坡將安全地與世界重建聯繫，以維持在遊客和物流領域的樞紐地位。會展與獎勵旅遊將是未來努力目標。「新加坡將允許更多旅遊者安全地入境或過境，但會對人數進行管控，以確保輸入病例不會讓醫療系統超負荷運轉」。

(中時 )