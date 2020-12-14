行政院長蘇貞昌日前購買漫畫給孫女，卻遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，引發爭議，政院秘書長李孟諺回應，蘇揆並未使用公務預算，之後也會到店家更換收據發票。前立委沈富雄認為，這件事情背後藏有深意，並指蘇揆最近雖然出的都是小事，但「芝麻小事之不察」，恐會釀成大禍，同時他也建議蘇揆應該道歉滅火。

沈富雄14日在政論節目《平論無雙》中表示，應該要普查政院各單位，看這是一個特例，還是一個通例？他更直言，「這在陳定南的法務部不會發生，我認識以前一個部會首長，他每天中午回家陪媽媽吃飯，特支費都有剩，到會計年度結算的時候，他整筆費用通通還給國家」，所以這不是一個多事的問題 這是一個文化、風氣的問題。

沈富雄指出，蘇揆買漫畫是美事一樁，「這是慈愛的阿公買漫畫給孫女」，但背後的涵義是很深遠的，第一，三倍券快到期了，這是在宣揚三倍券趕快用；第二，挺本土漫畫；第三，阿公的好意，但出事就出在開統編，開統編是為了報帳，如果只是為了對獎沒那麼嚴重。

對於為何交際科長要通知店家？怎麼知道蘇揆會去消費？沈富雄直言，「這是一個秀，秀的程度連交際科都知道這是一場秀，蘇貞昌最近出的都是小事，芝麻小事之不察，就會衍生出很大的大禍」。

沈富雄認為，蘇貞昌不要怪怎麼有人雞婆，並建議他應該到此滅火、道歉，而且應該要罵兩句，「重點要罵自己，而不是罵屬下」。

(中時新聞網)