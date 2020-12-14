康普（4739）將發行1,000萬股，暫訂每股50元，惟實際發行價格訂價日，另行公告之。其中，員工認股以10％計算，共計100萬股，另提撥10％，共計100萬股辦理公開申購；其餘80％，共計800萬股，由原股東按認股基準日所持股比例認購。康普14日公布現增認股基準日，訂為明年1月5日。

康普表示，此次增資資金用途，包括參與子公司恆誼化工的現金增資，及償還銀行借款。

康普原始股東依公司目前流通在外股數逾9,100萬股（不含庫藏股逾202萬股），扣除旗下天弘化學持有康普的股份逾301萬股之後，以逾8,799萬股計算，每千股得認購逾90.91股。

至於康普現增認股基準日，訂為明年1月5日，最後過戶日為今年12月31日，停止過戶期間為明年1月1日至5日，原股東及員工股款繳納期間為明年1月13日至19日；特定人股款繳納期間為明年1月20日至22日。

(工商 )