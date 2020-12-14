韓國國防採購計劃管理局（DAPA）報導，韓國自製的新型輕型武裝直升機LAH（Light Armed Helicopter），已通過原型機測試，已可過渡到「小批量試生產」(Low rate initial production,LRIP)的階段。

防衛部落格(Defense Blog)報導，LAH是由韓國航太工業公司（KAI）所開發的，其目的是汰換韓國陸軍現有的幾種老式攻擊直升機，比如麥道MD-500，以及貝爾AH-1S眼鏡蛇式。

雖然韓國陸軍也向美國購買了威力更強大的AH-64E阿帕契守護者(Apache Guardian)，但是韓國陸軍認為，操作成本較低的輕型武裝直升機仍然很有必要，可以擔任戰場先鋒的角色。

KAI介紹LAH的幾處重要的裝備，包括感測器、機砲、短翼武裝、威脅偵測器、引擎紅外線訊跡減弱裝置等等。(圖/KAI)

LAH與「輕型民用直升機」(LCH,Light Civil Helicopter）是同步開發的，LCH是基於法國空中巴士集團的H155(也稱EC155)雙引擎直升機的韓國自製版本，可以說LAH是LCH的武裝化。

如此一來，兩型直升機是最大程度的零件的通用性，減少開發、生產和維護成本。

EC155發展自AS365「海豚」直升機，因此外型很相似，體型有稍微加大，可乘座13人。

LAH機鼻裝有光電/紅外感應器（EO/IR）與射控系統，下頷有20公釐口徑加特林3管機砲(M197式，與AH-1S眼鏡蛇相同)，短翼可攜掛各種武器，包括70公釐口徑「海蛇」火箭(Hydra 70)，或是其他輕型飛彈等等。機身自衛裝置包括飛彈警告接收器，以及熱焰彈系婌，引擎排氣口有向上偏折，可減少紅外線信號。

LAH於2019年進行首次飛行，其後持續測試，雖然遇到疫情影響，但是在2020年，3架原型機總共執行了850小時的試飛工作。

KAI公司期望LAH可以在2022年完成研發。

(中時新聞網)