前國民黨主席洪秀柱在臉書發文指出，世界各地的華人團體都在紀念南京大屠殺、為83年前的慘痛歷史致哀、悼念83年前不幸殉難的前人，遺憾的是，我們的執政當局因意識形態不同，而選擇對這樣的暴行視若無睹，執政五年來未曾紀念、甚至試圖透過竄改教科書，卻在日前大張旗鼓辦了一場「世界人權日」紀念活動，多麼諷刺、可笑！

洪秀柱昨天在臉書發文說，民國26年12月的南京，一定是近代中國歷史上最凜冽的一個冬季。自日軍攻入南京後，從12月13日開始，便以殘暴不堪的手段，在南京大肆虐殺我國百姓，至少三十多萬無辜百姓都死於這場慘無人道的燒殺擄掠，連孕婦與幼童都難以倖免！

她說，即便這場災難已過了83年，無論是誰看到了當時遺留下的影像或照片，也必定會為那些無故殞落的生命而心痛、不忍！因此我們仍要紀念那段血跡斑斑的歷史，也要悼念那些因為國家被侵犯、死於屈辱與錯愕的生命。前年，我的中華青雁和平教育基金會也在淡水砲台舉辦了「南京保衛戰暨南京大屠殺史實展」，希望這段歷史被更多人記住。

洪秀柱表示，令我們遺憾的是，我們的執政當局因為意識形態的不同，而選擇對這樣的暴行視若無睹，執政五年來未曾紀念、甚至試圖透過竄改教科書，告訴我們的下一代，「有慰安婦是自願的」，企圖為過去侵略者的罪行粉飾太平。

她指出，三日前，這個從未紀念過南京大屠殺、也未曾替慰安婦的權益發聲的政府，正大張旗鼓的辦了一場「世界人權日」的紀念活動。日前，媒體報導台灣最後一位慰安婦阿嬤已於上個月悄無聲息的離世，而台灣首座慰安婦博物館也因不堪虧損而熄燈，現正另尋覓館址當中。這樣的政府，無視三十多萬條無辜人命，也不顧近兩千位遭長期凌辱的婦女，竟還自稱「人權升級」、成日將「轉型正義」掛在嘴邊，是多麼的諷刺、可笑！

洪秀柱強調，「歷史可以原諒，不能遺忘」，這是秀柱一直以來堅持的立場。今天，我們看到世界各地的華人團體都在紀念南京大屠殺、為83年前的這段慘痛歷史致哀，也悼念83年前不幸殉難的前人。讓我們一起緬懷遇難同胞，銘記歷史，珍愛和平。

(中時 )