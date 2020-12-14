《我們與惡的距離》舞台劇叫好叫座，宣布明年加演。（故事工廠提供）

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，首輪22場巡迴演出門票狂銷2萬5千張，榮登2020最賣座舞台劇之一，劇團宣布加演，將於明年5月起在臺北城市舞台、高雄至德堂演出，15日於TixFun 售票系統正式售票。該劇卡司豪華包含尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、邵翔、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人，最大亮點透過全民公投來決定結局，共有四個結局A1、A2、B1、B2，其中A1結局截至目前，僅在臺北城市舞台首演時出現過一次，形成稀有結局，也讓眾演員們相當意外。謝瓊煖打趣：「愈希望的場次總是愈容易落空。」

尹馨在《與惡》舞台劇飾演宋喬安，她透露：「近半年來的準備四個結局已經像身體的一部分一樣存在，每個版本的準備都是相同的，所以私心還是會希望他們都有機會出來透透氣。」但讓她糾結的是：「一場演A版本結局，下一場演B版本結局其實是最累的。」她認為，連續演出相同版本，反而比較像正常舞台劇能量的推動，但這個戲的投票機制，就是會輪動出現不同的可能，最考驗演員心智及耐力的是這個部分。

飾演人權律師王赦的吳定謙則說，一部戲能與觀眾參與投票，就是考驗人性的時候，「我們希望殺人魔李曉明活下來，又不希望有思覺失調症的應思聰坐在你旁邊」。

狄志杰在《與惡》演出劉昭國，他透露四個版本結局，眾演員在排練時壓力非常大，「我靠著太太顏嘉樂和兩個寶貝的加油聲撐下來」，他說，日前在國家戲劇院演出前收到老婆傳來影片，點開發現是正在學講話的兒子聲音：「把拔加油！」給他打了一個強心針，演出結束後，他老婆顏嘉樂還帶著一雙兒女到後台休息室接他回家，讓狄志杰樂得形容：「太感動了，給足了我力量！」

此外，楊銘威與老婆方志友分別演出故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版以及國立臺灣交響樂團與故事工廠共製的音樂劇《妖怪臺灣》，日前兩人剛好一北一南的在舞台上演出，楊銘威還特地傳訊息隔空幫首次登上舞台劇殿堂的老婆加油，而這個訊息宛若定心丸，方志友在《妖怪臺灣》首演口碑獲得滿堂彩，也宣布明年三月於台北加演場次。

(中時 )