中小企業是台灣經濟命脈，去年經濟部統計臺灣共有149萬家中小企業，但絕大多數中小企業礙於資源有限，很難真正推動數位轉型，遠東商銀Bankee以BaaP（Bank as a Platform）、BaaS（Bank as a Service）為核心，跨界與人力資源管理領域專家MAYO鼎恒數位科技合作，推出「HR FinTech生態圈計畫」，除優化人資及員工辦公金融場景應用流程，更讓中小企業有機會終生免費使用雲端人資系統、員工福利整合平台，從內部升級啟動數位轉型。

遠東商銀執行副總經理林建忠表示，中小企業越蓬勃發展，台灣競爭力就越強，該行秉持社會企業責任，同時給予中、小、微型企業支持，幫助台灣中小企業從內部升級，啟動數位轉型提升效率，把時間、精力與資源放在創造台灣經濟上。Bankee社群銀行以BaaS嵌入式金融模式跨足HR生態圈，與MAYO鼎恒數位科技合作，就是要幫助台灣中小企業。HR FinTech生態圈企業招募，不到3個月就有百家企業加入，這只是個開始，未來還會有千家、萬家，一起共創、共享、共好。

MAYO鼎恒數位科技創辦人簡士評指出，由於認同Bankee社群銀行跨界打造生態圈，一起共創、共享、共好的理念，這次HR FinTech計畫，就是希望共創新服務、共享回饋中小企業、共好幫助企業加速落實數位轉型，使企業以最小的成本換得最大的數位轉型效益，並藉由導入人資科技應用，讓人資可以將更多的時間有效的運用在推動企業文化建構、人才培育上，並強化員工及公司間的互動。

遠銀說明，Bankee與MAYO攜手合作推出的HR FinTech方案，除免費人資系統方案外，更優化新進員工開戶、薪資撥款和小額收款支付的流程。不到三個月的時間就已經吸引了京盛宇、日月五角堂（記憶旅店）等零售服務業。BZNK必可企業募資、Memopresso（享印膠囊）等各領域新創。及為求轉型的傳統製造業的安琪圈圈、美角MEIGA（駿翔實業）、國語週刊雜誌等百家企業加入。

統計加入HR FinTech生態圈計劃的企業，23％零售服務、22％科技業、17％為傳產製造、19％其他專業服務，產業類別佔比分佈平均，也凸顯各行業對HR FinTech的需要性。

(工商 )