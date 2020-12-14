近期常有執勤員警駕駛車輛發生意外的事故，土城分局為保護同仁執勤安全，特別邀請專業駕訓班教授菜鳥員警車輛安全駕駛訓練，課程除了有防禦駕駛、車輛基本的觀念，也有動態操作車輛訓練，讓菜鳥員警能在緊急事故發生時臨機應變，避免發生交通傷亡事故。

土城分局表示，局內近三年新進員警約有104位，有鑑於執勤員警交通事故頻傳，特地在14至16日安排新進員警參與車輛安全駕駛課程，加強駕車觀念及車輛緊急狀況操作應變，課程分為靜態學科、動態實際車輛操作，邀請前監理所長李應當、東南科大汽修科講師陳啟榮、高中汽修科講師陳嘉偉擔任授課教練，教導同仁防禦駕駛及車輛基本的觀念；動態實際車輛操作部分則是邀請中華賽車協會連惟生、閔昱智教練教導員警加強油門重踩、急踩煞車、方向盤精準掌控等技巧。

土城分局指出，新進員警藉著課程對「汽車結構認識及行車前檢查」及「實際車輛操作緊急狀況處理」有更近一步的了解，除了能使員警在執勤時保護自身安全，日後遇到緊急狀況也能正確應變，訓練使員警終身受用，除了可保護自己也可保護他人。

(中時 )