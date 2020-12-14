日本野球機構（NPB）今（14）日召開「實（執）行委員會」，確定2021年新球季將於3月26日開打，中央聯盟、太平洋聯盟同步揭幕。今年受到新冠肺炎疫情影響，例行賽縮減為每隊打120場，明年也將回到143場的正常規模。

NPB表示，明年球季是以正常進行的方向來規劃，像今年停辦的兩聯盟交流賽將會恢復，比賽時間定在5月25日至6月13日，每隊要進行18場。年度盛事「球宴」（明星賽）則於7月16日、17日在西武獅隊、樂天金鷲隊主場比賽，一共兩場。就連二軍聯盟的明星賽也要恢復舉辦，將於7月15日在四國的松山市舉行。

至於球季結束後的CS季後賽（Climax Series，高潮系列賽），今年中央聯盟取消，太平洋聯盟只打一輪，明年央聯、洋聯都將恢復為兩輪制。壓軸的「日本一」（日本大賽）則訂在11月13日開打，和今年一樣採取7戰4勝制。

值得注意的是，NPB是以疫情逐漸恢復正常為前提，但未提到是否全面開放球迷進場，可能要等時間接近一點再視狀況因應。目前日本境內的確診情形還很嚴重，如果連續兩年球迷進場觀賽的狀況未改善，對球隊的營運勢必造成莫大壓力，有些球團的財務說不定會被拖垮。

(中時 )