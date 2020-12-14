據報印尼已邀請美國太空狂人馬斯克轄下太空探索公司SpaceX到當地考察，評估在當地興建火箭發射場的可行性。

SpaceX在13日成功發射一枚新一代無線電通訊衛星上太空。這枚SXM-7衛星，由獵鷹9號火箭搭載，從佛羅里達州升空，取代現役的XM-3衛星，為中北美洲和加勒比海地區，提供15年娛樂和數據服務。這也是獵鷹9號火箭第7次往返太空，成功發射和返回著陸。

SpaceX的火箭除了早期曾在太平洋島國馬紹爾群島升空，之後都是在美國發射升空，不過未來可能移師到其他地方發射。這次獵鷹9號火箭升空，是SpaceX今年第25次執行發射任務，也是第69次成功回收獵鷹9號火箭。

印尼海洋事務與投資統籌部表示，總統佐科維11日與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克通電話，期間馬斯克接受邀請，下月將派團隊到印尼考察建立火箭發射基地的可行性。印尼希望在比亞克島建造印尼首個火箭發射場，並一直積極尋找海外投資者。

除了火箭發射場，身兼電動車生產商Tesla創辦人的馬斯克，還跟佐科維討論了合作生產電動車鋰電池的可能性。印尼擁有大量鎳金屬礦藏，而鎳是生產鋰電池的主要原料之一。

(中時 )