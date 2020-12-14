中華航空為歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，新塗裝不但維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，最大亮點更在「CARGO」的C中藏有台灣島的輪廓。不過，核四公投領銜人黃士修看到確後質疑，「這根本是賣台設計吧？」

華航今（14）日公布新增台灣意象後的全新機身塗裝照片。為了歡迎華航家族新成員，777F機隊全新塗裝維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神，更可看見「CARGO」的C中藏有台灣本島地圖的輪廓。

對此，黃士修今在臉書上表示，「大C吞台灣，歹丸就落漆，這根本是賣台設計吧」。同時，他也忍不住直言，民進黨一直是假獨真被統派就不多講了，並點名時代力量和台灣基進，「我比較想問時代力量和基進黨為何每次都裝死？」

網友們也留言回應，「連綠色都不敢用，真的掉漆了啦」、「飛機上只有一個大C，台灣是大C中不可分割的一部分」、「就只會搞這些無益經濟無關民生的芝麻綠豆屁事給817自嗨！飛在天上的玩意，給鳥誰看嗎」、「真的變成不可分割的一部分了」。

(中時新聞網)