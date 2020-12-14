東北季風影響，今(14日)晚至明(15)日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。(氣象局)

冷空氣南下 北部今晚明晨14度。(摘自彭啟明臉書)

入冬最強冷空氣來襲！中央氣象局表示，今天（14日）清晨低溫在臺南以北及宜花地區約16-18度，其他地區約20、21度，白天北臺灣一整天僅剩17-19度，其他各地溫度也有下降趨勢。不過今晚至明晨（15）溫度將持續下降，低溫下探12-13度，同時發布北北基宜4縣市大雨特報。「天氣達人」彭啟明指出，到年底前共有三波冷空氣報到，下一波冷空氣即將在周末報到，屆時還會更冷，呼籲大家做好防寒準備。

中央氣象局指出，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有降雨機會，今(14日)晚至明(15)日針對4縣市發布大雨特報，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨會持續，有局部大雨發生的機率；其他地區則維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，預計今天晚上至明天（15日）清晨溫度將持續下降，北臺灣低溫僅14、15度，沿海、空曠地區及近山區平地溫度會再更低，其他地區低溫約16-19度。各地白天高溫也會比今天溫度再低，北臺灣僅剩16-18度，中部及花東地區20至23度，嘉義以南地區24至26度。

彭啟明於臉書表示，隨著東亞入冬最強冷空氣南下，目前零度線已越過長江流域。台灣周一至周三（14-16日）降溫顯著，都會區嚴防14-16度低溫，空曠處低溫下探12-13度。至於東北部降雨也會持續到周三（16），預計周四（17日）白天起天起會開始緩和放晴。至周五（18日）下半天，更強的冷空氣將再度影響台灣。

彭啟明指出，至年底前，大約還有三波冷空氣會到達，「今天是第一波，周末是第二波，下禮拜又是第三波」。呼籲民眾冬衣絕對要備齊，做好防寒措施。另外，氣象局提醒，明中南部地區位於東北季風下風處，擴散條件稍差，夜間至清晨可能受前一日境外污染物累積影響，濃度易上升，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)