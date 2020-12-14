15歲單挑百岳險凍死 獲救挨批未道謝 少年母親回應了（仁愛警分局提供/廖志晃南投傳真）

苗栗15歲少年獨攀能高縱走一度失聯。網友山友都在問「他父母呢？」少年母親回應，兒子喜歡登山執意自己規劃，語中帶著無奈。看到兒子獲救，她直說感謝再感謝，也希望有天能夠當面向所有搜救人員道謝。

這名15歲少年，獨自從高雄搭車到廬山部落，從屯原登山口進入能高越嶺道之後，就失去音訊。母親發現他沒有在預定時間抵達天池山莊，趕緊通報警方並請朋友PO文尋人，最後是南投消防局仁愛分隊午夜摸黑上山搜尋，天池山莊工作人員直接騎機車上去找人，順利在天池山莊找到他。

網友和山友們都很好奇，「他是自己偷偷跑去的嗎？還是家裡知道沒勸阻獨登？」少年的母親則是回應：「孩子喜歡運動，但運動跟登山是兩回事，他的個性就是，他有興趣的事情他就會去規劃。」語氣中帶著些許無奈。少年母親坦承：「孩子之前沒有自己去登過山，這次是第一次。」因此她緊盯孩子行程，一發現失聯就立刻求援，才能夠第一時間找到孩子。

少年的母親也再次強調：「我非常感謝協助的人，很多人有消防、山友等等，我不知道該怎麼當面跟他們說謝謝。」她說希望改日能夠當面向所有協助的人道謝。

(中時新聞網)