台北市某所高中，一名體育老師爆出長年來猥褻女學生，狼師利用教師權威，誘騙少女到教室，以按摩等理由，強行猥褻、性交，甚至拍攝裸體照片，警方從狼師家中電腦查獲自拍性愛影片，除了發現更多受害少女，狼師還自取變態檔名，直到一名被害少女畢業後，今年5月於大學心理輔導時吐露遭侵害，整起猥褻事件才曝光。

狼師行為曝光後，警方在狼師家中電腦，找到第3位少女性愛影片，雖然狼師矢口否認有拍攝行為，但他替影片取不少變態名稱，其中像是「盡心的服侍」、「口爆溢流的感覺」、「用鳥洗臉」、「腳底的高潮」等，不過由於影片中被害女學生已經成年，也不是偷拍，因此影片沒有不法，僅能證明狼師與女學生確實有性行為。

狼師猥褻女學生在教育界掀起軒然大波，不少網友相當氣憤，認為這名狼師2004就曾有紀錄，質疑為何可以繼續當老師？「應該要公布長相」、「被他性侵的女學生要承受多少傷害」、「先去掉他的犯罪工具吧」、「還拍影片真的很噁心」。

根據起訴書，狼師聲稱，第2位被害少女因與他人感情糾紛，誣指遭他猥褻，實則為臨訟卸責之詞，足見已不適任擔任教師一職，且多次以校內作為犯罪地點，居心叵測，依強制猥褻、利用權勢性交貨猥褻罪起訴，並以違反《兒童及少年性剝削防制條例》建請法院加重其刑2分之1。

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(中時新聞網)